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Зампредседателя Правительства Самарской области Наталья Катина, выступая на дискуссии «Гарантированное будущее или офсетные контракты как элемент стабильности в бизнесе» поделилась опытом региона.
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»
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Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»

19 апреля 2023 23:23
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Зампредседателя Правительства Самарской области Наталья Катина, выступая на дискуссии «Гарантированное будущее или офсетные контракты как элемент стабильности в бизнесе» поделилась опытом региона.

Сегодня в столичном «Сколково» стартовал XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», на дискуссионных площадках которого пройдет профессиональный диалог по оптимизации действующего законодательства в сфере закупок в новых экономических реалиях, а его участники познакомятся с передовыми технологиями и перспективными предложениями российских производителей. Участие в форуме-выставке принимает делегация Самарского региона во главе с заместителем председателя областного Правительства Натальей Катиной.

Тема технологического суверенитета Российской Федерации является магистральной в современных условиях. Формируемая сегодня концепция технологического суверенитета поэтапно начинает внедряться в жизнь. Президент России Владимир Путин уже закрепил «технологическую ответственность» за вице-премьерами. Во время его Послания Федеральному собранию звучала тема высоких технологий с особым акцентом на поддержку научного блока и предпринимателей в высокотехнологичных отраслях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в особых условиях нужны особые решения там, где это связано со скорейшим внедрением, реализацией проектов, способствующих достижению технологического суверенитета. На заседании Президиума Госсовета РФ по промышленности, который состоялся в начале апреля, офсетные контракты обсуждались как одно из перспективных направлений работы.  Самарская область имеет опыт заключения офсетных контрактов и продолжит развивать это направление.

Зампредседателя Правительства Самарской области Наталья Катина, выступая на дискуссии «Гарантированное будущее или офсетные контракты как элемент стабильности в бизнесе» поделилась опытом региона. «Самарский регион активно использует разные формы привлечения инвестиций в основной капитал, широко используются принципы государственно-частного партнерства, и появившуюся норму о контрактах со встречными инвестиционными обязательствами мы не могли обойти вниманием.  Полностью поддерживаем внесенные в прошлом году изменения, снизившие порог инвестиций с 1 млрд.рублей до 100 млн., потому что при явных плюсах такого способа для производителей, инвестиции столь большого объема были экономически нецелесообразны для большинства наших резидентов. Для популяризации и дальнейшего продвижения таких форм стимулирования инвестиций предлагаем продлить норму о возможности заключения межсубъектовых «офсетов» на сумму инвестиций в 100 млн.рублей еще как минимум на год», – заключила зампредседателя Правительства Самарской области.

И.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина рассказала об опыте Самарской области на заседании экспертного совета Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». Проект «Методология-2022 – новые подходы или просто о сложном» был включен в реестр передовых практик Гильдии в прошлом году.

Отдельно в рамках дискуссий будут рассмотрены тонкости организации и проведения закупок в сферах проектирования, строительства, IТ-разработок, культуры, здравоохранения и др.

Важнейшая часть экспозиции – это стенды лучших компаний-поставщиков из всех регионов РФ. Самарскую область представляют ведущие предприятия. Например, Самарский завод медицинских изделий выпускает более 8 млн пар перчаток в месяц и способен обеспечить запросы большинства медицинских учреждений России. Самарский завод «Продмаш» более 20 лет разрабатывает и производит комплексные решения для дорожной инфраструктуры. Широкий ассортимент продукции, инновационные технологии и команда профессионалов позволили предприятию войти в число лидеров в сфере производства металлоконструкций для автомобильных дорог Российской Федерации и стран СНГ. Фирма «Нектар» является активным участником рынка государственных закупок и обеспечивает продукцией высокого качества учреждения социальной сферы региона. Фабрика «Услада» выпускает более 500 тыс. кг кондитерских изделий в месяц и пользуется большим спросом у покупателей губернии.

Также на стенде региона представлена продукция ООО «ПМ-Композит», группы компаний «КВОиТ», ООО «ЖИТО», ООО «ОйлАгро», швейной фабрики «Профи Дресс». Помимо организаций, образцы продукции которых размещены на стенде, на экспозиции также представлены информационные материалы о крупных производственных предприятиях региона: АО «РКЦ «Прогресс», ООО «Электрощит» — ЭТС», завод ООО «ПМ-Композит» и Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» Самарского государственного медицинского университета.

Стенд Самарской области высоко оценили члены делегации, в состав которой вошли заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Антон Гетта, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

 

Фото: департамент внешних связей правительства Самарской области

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