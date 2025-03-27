Делегация Самарской области принимает участие в съезде Движения Первых

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Президент России Владимир Путин 26 марта принял участие в торжественной церемонии открытия IV Съезда Движения Первых. Глава государства обратился к участникам и гостям Съезда из разных регионов, приветствуя их в Национальном центре «Россия». Президент России отметил значимость Движения Первых в воспитании современной молодежи.

«Более 11 миллионов человек участвуют в Движении Первых. Я вас с этим поздравляю. Одна из главных задач Движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению, как часто говорят, вам и вашим сверстникам найти свое место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит это движение, цель для себя, значит это залог успеха. А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему в общем-то ничего не нужно и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано Движение Первых», – отметил Владимир Путин.

Участники Съезда встретили Президента бурными овациями и долго не отпускали со сцены, скандируя «Россия». Особо Президент России отметил слоган Движения «Каждый Первый – поможет», что стало настоящим принципом всех участников Движения.

В ходе Съезда прошло заседание Наблюдательного совета Движения Первых, председателем которого является Президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с участниками Движения — детьми, их родителями и наставниками. Президент России активно поддерживает развитие таких значимых социальных проектов, как Движение Первых, признавая его уникальный вклад в будущее страны. Он уделяет особое внимание диалогу с молодежью и стремится учитывать, как принимаемые решения отразятся на жизни каждого гражданина. Отстаивая ценности семьи, справедливости, труда и межнационального согласия, глава государства служит вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Съезд – это высший руководящий орган Движения Первых. Традиционно он становится пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников. Съезд объединил на одной площадке более двух тысяч человек из 89 регионов страны. В рамках Съезда Движение Первых покажет объединение детско-молодежных организаций, расскажет о подвигах патриотов России, вдохновит взрослых историями успеха детей, продемонстрирует сопричастность юного поколения к формированию настоящего и будущего страны.

Самарскую область на этом значимом событии представляет делегация из 19 человек. В составе делегации — члены Советов Первых, участники и победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена», а также представители общественных организаций, таких как Самарский Союз Молодежи и ЮНАРМИЯ. Также в делегацию вошли педагоги и представители родительского сообщества, которые являются главными наставниками участников Движения. Возглавляет делегацию Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк.

«С гордостью представляем Самарскую область на IV Съезде Движения Первых — событии, которое станет важной вехой как для нашего региона, так и для всей страны. Участие в таком масштабном мероприятии вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркивает значимость Движения Первых в воспитании активного и ответственного поколения нашей страны. Такие масштабные события способствуют формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи и вселяют в них уверенность в том, что Россия действительно является страной больших возможностей. Наши делегаты — это победители конкурсов и участники общественных движений, которые служат примером для подрастающего поколения. Мы здесь, чтобы учиться, обмениваться идеями и опытом, а также строить сильное будущее России, основанное на взаимопомощи и уважении»,– сказала Кристина Гнатюк.

Церемония открытия прошла в Национальном центре «Россия» в формате шоу-концерта, главной идеей которого стала концепция «Дружба, как основа семьи, страны и мира». Для гостей, участников Движения и их родителей выступили как опытные, так и юные артисты. В начале церемонии гимн России вместе со всеми участниками Съезда исполнил Хор Первых. В него вошли 100 человек из разных регионов и шесть солистов центра «Звучи», в том числе Юлия Гаврилова, активистка Кинель-Черкасского района, участница проекта «Звучи». «Это большая честь для меня. Волнительно и почётно быть на сцене такого события», – поделилась Юлия.

Варя Судина представила музыкальный номер «Гори», Дима Пермяков выступил с номером «Моя семья Россия», Анна Егоян и Сергей Павловский подарили зрителям музыкально-литературный номер, основанный на стихотворении «Жди меня» и песни «Офицер». Юля Паршута выступила с номером «Летчица».

Ярким моментом церемонии стала костровая, когда участники Движения Первых собрались вокруг костра – символа единства всех детей и взрослых. Взрослые и дети из разных регионов страны назвали свои определения дружбы.

Главным артистом церемонии стала Полина Гагарина: она исполнила песню «Миллион голосов» вместе с участниками Съезда из всех 89 регионов России.

«Открытие IV Съезда Движения Первых стало для меня поистине незабываемым событием, которое навсегда останется в памяти. Кульминацией церемонии открытия стала встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — момент, который мы все ждали с большим нетерпением. Для меня большая гордость представлять наш регион на таком значимом форуме. Здесь я ощущаю, что в нашей стране существует безграничное количество возможностей для развития и самореализации, и это вдохновляет меня стремиться к новым высотам», – поделилась участница делегации от Самарской области Екатерина Неклюдова.

Движение Первых – это сообщество миллионов молодых людей, объединенных стремлением к созиданию и позитивным переменам. Через разнообразные проекты Движение предоставляет молодому поколению возможности для самореализации, развития талантов и формирования активной гражданской позиции. Здесь каждый найдет дело по душе, единомышленников и поддержку опытных наставников, а также сможет ощутить гордость за свою страну и ее богатое наследие.

Сегодня, 27 марта, пройдет заседание Съезда Движения Первых, а также заседание Научно-методического совета Движения. На площадке Национального центра «Россия» пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню театра. А 28 марта состоится Церемония закрытия Съезда.

Фото – министерство молодежной политики Самарской области