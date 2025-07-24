Делегация Самарской области прибыла на Молодёжный форум ПФО «иВолга»

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24 июля более 300 представителей Самарской области из 30 муниципалитетов прибыли на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Делегация региона стала самой многочисленной на форуме. Участники в возрасте от 14 до 35 лет включают добровольцев, студентов, представителей военно-патриотических клубов, Движения Первых и молодёжных проектных команд.

В течение недели они пройдут образовательную программу по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Обучение построено в формате сюжетной игры, посвящённой сохранению исторической памяти. Участники играют роли в своих направлениях, решают командные задачи, собирают символы памяти и формируют коллективную мечту молодёжи России.

Самарская область традиционно активно участвует в грантовых конкурсах форума. В 2025 году молодёжь региона представит инициативы в рамках Росмолодёжь.Грантов и Конкурса грантов на развитие гражданского общества в ПФО. В числе проектов — семейный фестиваль «Связь поколений» Егора Пользовского и конференция «Молодой исследователь» Дарьи Кудашевой, нацеленная на студентов медицинских и фармацевтических вузов.

«Я рада стать частью форума «иВолга» — для меня это большая честь и важный этап в развитии моего проекта. Уверена, что участие в форуме даст возможность получить ценные рекомендации от экспертов, познакомиться с единомышленниками и найти партнёров для дальнейшей реализации инициативы. Очень хочу достойно представить Самарскую область и показать, насколько сильна и активна молодёжь нашего региона. Верю, что именно такие площадки помогают превращать идеи в реальные шаги на благо общества и страны», — поделилась участница профиля «Наука» Дарья Кудашева.

В культурной программе — турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт», конкурс региональной песни «Голоса иВолги», фестиваль диджеинга и конкурс региональных шатров. Участники Самарской области традиционно проявляют себя в спортивных и творческих направлениях, а также презентуют культурную самобытность региона на интерактивной площадке.

К вечеру после заезда состоится торжественная церемония открытия Форума с участием почётных гостей. На сцене с приветственным словом выступят заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, заместитель Председателя Правления Движения Первых Ксения Янова. Гостей также ждут выступления творческих коллективов. Церемония положит начало сюжетной игре, где каждый сможет проявить себя и почувствовать себя частью общей цели.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Фото: пресс-служба Молодёжного форума ПФО