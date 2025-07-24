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Делегация Самарской области прибыла на Молодёжный форум ПФО «иВолга»

24 июля 2025 15:49
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Делегация региона стала самой многочисленной на форуме.

24 июля более 300 представителей Самарской области из 30 муниципалитетов прибыли на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Делегация региона стала самой многочисленной на форуме. Участники в возрасте от 14 до 35 лет включают добровольцев, студентов, представителей военно-патриотических клубов, Движения Первых и молодёжных проектных команд.

В течение недели они пройдут образовательную программу по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Обучение построено в формате сюжетной игры, посвящённой сохранению исторической памяти. Участники играют роли в своих направлениях, решают командные задачи, собирают символы памяти и формируют коллективную мечту молодёжи России.

Самарская область традиционно активно участвует в грантовых конкурсах форума. В 2025 году молодёжь региона представит инициативы в рамках Росмолодёжь.Грантов и Конкурса грантов на развитие гражданского общества в ПФО. В числе проектов — семейный фестиваль «Связь поколений» Егора Пользовского и конференция «Молодой исследователь» Дарьи Кудашевой, нацеленная на студентов медицинских и фармацевтических вузов.

«Я рада стать частью форума «иВолга» — для меня это большая честь и важный этап в развитии моего проекта. Уверена, что участие в форуме даст возможность получить ценные рекомендации от экспертов, познакомиться с единомышленниками и найти партнёров для дальнейшей реализации инициативы. Очень хочу достойно представить Самарскую область и показать, насколько сильна и активна молодёжь нашего региона. Верю, что именно такие площадки помогают превращать идеи в реальные шаги на благо общества и страны», — поделилась участница профиля «Наука» Дарья Кудашева.

В культурной программе — турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт», конкурс региональной песни «Голоса иВолги», фестиваль диджеинга и конкурс региональных шатров. Участники Самарской области традиционно проявляют себя в спортивных и творческих направлениях, а также презентуют культурную самобытность региона на интерактивной площадке.

К вечеру после заезда состоится торжественная церемония открытия Форума с участием почётных гостей. На сцене с приветственным словом выступят заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, заместитель Председателя Правления Движения Первых Ксения Янова. Гостей также ждут выступления творческих коллективов. Церемония положит начало сюжетной игре, где каждый сможет проявить себя и почувствовать себя частью общей цели.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 

Фото:   пресс-служба Молодёжного форума ПФО

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