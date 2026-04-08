Делегация Российского научного фонда посетила научно-инновационные подразделения СамГМУ и обсудила расширение грантового сотрудничества

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) посетили заместитель генерального директора Российского научного фонда Елена Попова и начальник управления программ и проектов Российского научного фонда Игорь Проценко. В ходе двухдневного визита в Самару гости ознакомились с ключевыми научно-производственными площадками университета.

Они посетили Институт инновационного развития СамГМУ, где им представили флагманские разработки СамГМУ — систему хирургической навигации AUTOPLAN («Автоплан»), оборудование для реабилитации, интерактивный анатомический стол «Пирогов», обучающие тренажёры виртуальной реальности, а также программно-аппаратный комплекс Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап») для медицинских осмотров. Затем гости направились в Центр серийного производства (ЦСП), расположенный в индустриальном парке «Преображенка». Здесь им продемонстрировали организацию выпуска высокотехнологичных медицинских изделий СамГМУ.

Далее визит продолжился в учебном корпусе СамГМУ, где гости ознакомились с работой НИИ нейронаук и кафедры медицинской микробиологии и иммунологии. Завершилась экскурсионная программа посещением Клиник СамГМУ. Им представили самые передовые разработки и технологии, в том числе цифровую операционную, оборудованную системой интраоперационной навигации на базе аппаратно-программного комплекса «Автоплан» (AUTOPLAN). Им также продемонстрировали комплекс чистых помещений для трансплантации клеток костного мозга.

После осмотра научно-инновационной инфраструктуры состоялось рабочее совещание, на котором обсудили роль грантовых инструментов РНФ в научно-технологическом развитии региона. В совещании приняли участие представители РНФ, а также врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. От СамГМУ участвовали ректор член-корреспондент РАН Александр Колсанов, проректор по научной работе Игорь Давыдкин, директор Дирекции по реализации программы развития Елена Бибикова, руководители научных подразделений, стратегических технологических проектов программы развития и руководители проектов РНФ.

“Мы приветствуем возможность очно посетить технологические площадки и ознакомиться с передовой научно-производственной и клинической инфраструктурой Самарского государственного медицинского университета. Впечатлены уровнем организации производственной и технологической базы, особенно в области разработок медицинских изделий, нейротехнологий, биотеха, инвестициями в человеческий капитал, в науку, – отметила Елена Попова. – Широкая линейка конкурсов фундаментальных, поисковых и прикладных исследований Российского научного фонда создает большие возможности для таких амбициозных учёных, которых мы сегодня видели в СамГМУ”.

Она также подчеркнула ценность консолидации медицинских и инженерных, цифровых компетенций на базе Самарской области, которая могла бы выступить площадкой для распространения лучших практик на другие регионы.

«РНФ позволяет университетам получить поддержку для развития технологий мирового уровня, обеспечивающих нашей стране технологический суверенитет и лидерство. Фонд даёт возможность научным подразделениям создавать продукты с высоким уровнем готовности, которые в дальнейшем совместно с индустриальными партнёрами можно довести до серийного выпуска как на российском рынке, так и на рынке Евразии», — подчеркнул Александр Колсанов. Он также отметил, что ранее делегации РНФ уже приезжали в СамГМУ.

Нынешний визит носит более масштабный характер и направлен на встречу с научным сообществом региона. «У нас уже был опыт сотрудничества с РНФ, наши ученые подавали заявки на получение гранта и имели положительный опыт, который хотим усилить. Мы стремимся выводить на рынок значимые и финансоёмкие проекты, которые позволят повысить качество медицинской помощи нашим пациентам и реализовать национальные проекты», — прокомментировал проректор по научной работе Игорь Давыдкин.

Далее работа делегации продолжится в Самарской Губернской Думе, где участники с представителями научного сообщества региона и региональными парламентариями обсудят роль грантовых инструментов РНФ в научно-технологическом развитии региона и расширение участия местных организаций в конкурсах Фонда. В завершение программы состоится сессия вопросов и ответов, где начальник управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко ответит на вопросы потенциальных грантополучателей и обсудит с ними предложения по улучшению системы грантовой поддержки российской науки.