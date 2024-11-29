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Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области

29 ноября 2024 16:49
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Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области

В пятницу, 29 ноября, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в Тульской области. Здесь проводится выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством Вячеслава Федорищева. Также делегация 63-го региона перенимает опыт по разным направлениям, в том числе ознакомилась с работой Ситуационного центра Губернатора Тульской области (СЦ).

Вячеслав Федорищев поблагодарил губернатора Тульской области Дмитрия Миляева за приглашение в регион. «Мы действительно не стесняемся учиться, учиться у лучших, сильнейших, - отметил глава Самарской области. - Делегация Правительства Самарской области весь день с коллегами из Тулы изучает лучшие практики развития региона. В том числе сегодня мы с командой знакомимся с функционалом Ситуационного центра. Коллег из Самарской области прошу детально изучить работу центра, чтобы в дальнейшем внедрить решения, выработанные коллегами из Тульской области, в нашу работу».

Центр был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Здесь в режиме реального времени осуществляется сбор, обработка и анализ информации о социально-экономической, общественно-политической ситуации и безопасности в Тульской области. Центр является одним из лучших в стране. Это масштабный и уникальный проект, работа которого помогает решать комплекс важнейших задач, стоящих перед руководством региона. В частности, обеспечение комплексной безопасности, информационно-аналитическая поддержка государственного управления, стратегическое планирование. В работе СЦ применяются передовые методы работы с данными. Стратегическая цель Ситуационного центра – это оперативная и эффективная поддержка принятия управленческих решений с целью повышения качества жизни граждан.

«Губернатором Самарской области принято решение о развертывании такого полноценного масштабного ситуационного центра в Самаре, поэтому нам очень был интересен и важен опыт коллег, с тем чтобы как можно скорее этот опыт применить в Самарской области. Уверен, полученные знания будут полезны для более оперативного развертывания работы у нас. Наличие такого центра упрощает работу, потому что дает возможность оперативно получать большой массив информации, и она представляется в наглядном виде, ее не нужно дополнительно обрабатывать, анализировать. Это, конечно же, сокращает время на принятие управленческих решений. Уверен, в ближайшее время именно в таком формате мы и будем работать», - подчеркнул врио вице-губернатора - руководителя Администрации Губернатора Самарской области Вячеслав Романов.

«Работа строится отлично, мы активно обмениваемся как опытом, так и мнениями. Есть что перенять нам, потому что такие моменты, как работа с информационными системами и работа с инцидентами, очень важны и нужны в части реагирования, быстрого реагирования. Такой центр нам очень поможет», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

 

Фото Ивана Макеева

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