Делегация из Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме городов трудовой доблести «Рубежи Победы»

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1–2 июля в Чебоксарах проходит II Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы».

Участие в мероприятии приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководитель Татарстана Рустам Минниханов; представители федеральных органов и министерств, муниципалитетов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести» Указом Президента России Владимира Путина, а также руководители предприятий, рабочая молодёжь, молодые учителя, сотрудники музеев и архивов.



Мероприятие подобного уровня проводится второй раз. В прошлом году форум проходил в Нижнем Новгороде, который также удостоен звания «Город трудовой доблести».

Цель Форума – сохранить историческую память о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, поделиться лучшими практиками по патриотическому воспитанию и рассказать о планах по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.



В рамках мероприятия в Козловском районе Чувашской Республики был открыт первый в Российской Федерации мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей». Памятник состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории Чувашии.



Приветствие по случаю открытия Всероссийского форума городов трудовой доблести – 2022 и мемориала «Строителям безмолвных рубежей» направил Президент РФ Владимир Путин: «В знак глубочайшего уважения и благодарности тем, кто в суровых условиях работал на оборонных и промышленных предприятиях, на транспорте и в шахтах, не щадя себя и своей жизни — обеспечивал фронт всем необходимым – было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». Столица Чувашской Республики по праву удостоена этой высокой чести. И сегодня, в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей».



Поздравление от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко зачитал заместитель Председателя Николай Журавлев: «В тяжёлые для страны годы никто не был в стороне. На фронте люди всех национальностей и вероисповеданий героически сражались за каждую пять родной земли. Сегодня важно сохранить историческую память, не допустить переписывания и вымарывания истории. Мы обязаны чтить подвиг воинов и тружеников тыла. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие и внёс свой вклад в создание мемориала. Убеждена, что открытие мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи».



По словам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, «открытие мемориала в рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести – это важное событие для округа. 14 городов ПФО удостоены этого почетного звания. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарим за Победу. Военный и трудовой подвиг поколения победителей в годы Великой Отечественной войны – фундаментальная основа патриотизма каждого из нас».



В программе мероприятия запланировано проведение стратегических сессий, телемост с участниками форума «Инженеры будущего», открытые встречи работающей молодежи городов трудовой доблести и многое другое. Площадками проведения станут Чебоксарский электроаппаратный завод, Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева, Московская набережная и другие знаковые места города на Волге.



Представители из Самары и Сызрани также принимают участие в форуме. Напомним, статус «Город трудовой доблести» областной столице был присвоен 2 июля 2020 года указом Президента России Владимира Путина. Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. Всего в поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек.



Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации и крупные промышленные предприятия.



За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



В сентябре 2021 года Глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» и Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.



В состав делегации из Самары входят заместитель Главы – руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова, директор МБОУ «Школа №26 имени героя социалистического труда Д.И.Козлова» городского округа Самара Анатолий Лазарев, руководитель МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов» Ольга Баранова, заместитель исполнительного директора Ассоциации Союза Работодателей Самарской области Виктор Кузнецов, инженер-технолог механосборочного производства АО «Салют» Екатерина Камалеева, начальник цеха АО «Салют» Андрей Никитин. Делегацию Сызрани возглавляет заместитель Главы города по финансам и экономике Андрей Советкин, в числе делегатов руководитель Управления по молодежной политике Виктор Колосов и заведующий музеем АО «ТЯЖМАШ» Елена Поступальская.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области