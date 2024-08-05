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Делегация из Самарской области примет участие во Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа»

5 августа 2024 16:39
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В этом году основным направлением форума станет «Карьера».

С 5 по 11 августа на самом большом острове России соберутся 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов нашей страны в возрасте от 14 до 35 лет. Все они приедут в Южно-Сахалинск на Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События.

В этом году основным направлением форума станет «Карьера». Образовательная программа форума пройдет по трем направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

Самарскую область представят четверо молодых людей: Екатерина Панкратова, Андрей Боранов, Лада Уварова и Владислав Дерябин. Владислав представит на форуме свой просветительский проект «Сила в знаниях».

В треках примут участие студенты, молодые специалисты самых разных отраслей, участники «Движения Первых».  

На форуме «ОстроVa» участники смогут попасть в кадровый резерв для ведущих предприятий страны, узнают, как получить Дальневосточный гектар, откроют возможности для релокации на Сахалин и другие регионы Дальнего Востока, увидят удивительные места региона.

Участники, представившие лучшие проекты, смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов пройдет во время проведения форума.

 

Фото:   pxhere.com

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