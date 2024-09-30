Декор своими руками популярен в Екатеринбурге, Казани и Самаре

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По данным аналитики ВсеИнструменты.ру жители Екатеринбурга, Казани и Самары активнее всего занимаются DIY и мастерят декор для дома своими руками. Был составлен список самых популярных материалов.

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал спрос на товары для создания декора своими руками в сентябре 2024 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам исследования выяснилось, что спрос на товары для создания декора своими руками снизился по всей России. В частности, спрос на декоративные профили снизился на 23%, на клеевые пистолеты на 21%, а на эпоксидный клей на 17%. Тем не менее в ряде регионов страны жители продолжали создавать декоративные элементы для дома своими руками.

Активнее всего декор для дома мастерили жители Екатеринбурга. Самыми востребованными категориями товаров в регионе оказались клеевые термопистолеты (+63%), эпоксидный клей (+60%), фурнитура (+38%) и канцелярские ножи (13%).

В свою очередь казанцы отдавали предпочтение краскам для внутренних работ (+40%), фурнитуре (+36%), эмалям (+23%) и клеевым пистолетам (+13%) для работы над декором. Интерес к эпоксидному клею (-24%) и канцелярским ножам (-7%) снизился в этом сентябре.

Жители Самары тоже активно мастерили декор для своих жилищ. Чаще всего они использовали в своих проектах эмали (+75%), клеевые пистолеты (+57%), канцелярские ножи (+34%) и фурнитуру (+16%).

Наименьший спрос на инструменты для создания декора был зафиксирован в Воронеже, Москве, Новосибирске и Омске.