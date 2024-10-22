Дед Мороз опять собирается в Самару на поезде

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Деду Морозу предстоит преодолеть маршрут длиной более 30 тысяч километров.

Стала известна дата, когда в Самару прибудет поезд Деда Мороза. Его расписание опубликовали Российские железные дороги.

Дед Мороз начнет свое традиционное железнодорожное путешествие по России 19 ноября — от станции Тайшет в Иркутской области. Он проследует на восток по БАМу до Комсомольска-на-Амуре, переберется на Сахалин, затем доедет до Владивостока и оттуда двинется на запад по Транссибу — через Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу.

До Самары поезд доберется в четверг, 26 декабря.

— Поезд для Деда Мороза подготовили железнодорожники. Это празднично оформленная передвижная резиденция, в голове которой — паровоз, а в составе: салон-приёмная, сказочная деревня для игр и квестов, кукольный театр, лавка с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий. Во время стоянок посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа. Для обладателей билетов в поезд волшебника запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, квест и чаепитие или кукольный спектакль, — сообщили в РЖД.

Из Самары поезд Деда Мороза проследует в другие города европейской части России и завершит вояж 9 января в Мурманске — через 54 дня после старта. В расписании поезда значатся 62 города.

В прошлом году поезд Деда Мороз останавливался в Самаре 21 декабря, пишет 63.ру.