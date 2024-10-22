Дед Мороз опять собирается в Самару на поезде

Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне столкнулись с отказами в приеме долларов в заграничных банках
Россияне столкнулись с отказами в приеме долларов в заграничных банках
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
25 октября в Самаре начнется распределение свободных мест в детсадах 
На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.
Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района будут наблюдаться в новом ФАПе
Самарский спортсмен, пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Самарский спортсмен, пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Эксперт рассказала самарцам, как превентивно позаботиться о своём здоровье поздней осенью
Эксперт рассказала самарцам, как превентивно позаботиться о своём здоровье поздней осенью
Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России".
Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России"
В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов
В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов
билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышаших детей
Билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышаших детей
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.09
-0.33
EUR 104.4
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дед Мороз опять собирается в Самару на поезде

22 октября 2024 11:58
162
Дед Мороз опять собирается в Самару на поезде

Деду Морозу предстоит преодолеть маршрут длиной более 30 тысяч километров.

Стала известна дата, когда в Самару прибудет поезд Деда Мороза. Его расписание опубликовали Российские железные дороги.

Дед Мороз начнет свое традиционное железнодорожное путешествие по России 19 ноября — от станции Тайшет в Иркутской области. Он проследует на восток по БАМу до Комсомольска-на-Амуре, переберется на Сахалин, затем доедет до Владивостока и оттуда двинется на запад по Транссибу — через Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу.

До Самары поезд доберется в четверг, 26 декабря.

— Поезд для Деда Мороза подготовили железнодорожники. Это празднично оформленная передвижная резиденция, в голове которой — паровоз, а в составе: салон-приёмная, сказочная деревня для игр и квестов, кукольный театр, лавка с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий. Во время стоянок посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа. Для обладателей билетов в поезд волшебника запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, квест и чаепитие или кукольный спектакль, — сообщили в РЖД.

Из Самары поезд Деда Мороза проследует в другие города европейской части России и завершит вояж 9 января в Мурманске — через 54 дня после старта. В расписании поезда значатся 62 города.

В прошлом году поезд Деда Мороз останавливался в Самаре 21 декабря, пишет 63.ру. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
22 октября 2024  13:06
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
150
Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета.
21 октября 2024  19:40
Вопрос обеспечения льготными лекарствами – на личном контроле Вячеслава Федорищева
507
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
21 октября 2024  13:27
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
640
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
679
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
1967
Весь список