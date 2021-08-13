Дан старт конкурсному отбору в новый состав Молодежного правительства СО

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6 августа 2021 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с членами Молодежного правительства дал старт конкурсному отбору в новый состав Молодежного правительства.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Самарской области.

Молодежное правительство – это площадка, на которой молодые люди могут получить поддержку со стороны органов власти в реализации своих задумок, идей, проектов, получить опыт проектной деятельности, командной работы, а также опыт взаимодействия с профильными министерствами.

Конкурсный отбор состоит из нескольких этапов.

Для участия необходимо в срок до 20 августа 2021 года пройти регистрацию на сайте Молодежного правительства Самарской области, заполнить анкету и выполнить тест на общую эрудированность.

На втором этапе конкурсант должен представить описание проекта, который хотел бы реализовать в рамках выбранного министерства.

На третьем (очном) этапе финалисты пройдут комплексную экспертную оценку профессиональных и управленческих компетенций. Финал конкурса состоится на одной из баз отдыха Самарской области с 13 по 16 сентября 2021 года.

Дополнительная информация на сайте.