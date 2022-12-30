Дагестанцы собрали свыше 100 тысяч рублей на издание книги о самарском педагоге

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Уроженцы Дагестана - любители творчества Расула Гамзатова собрали свыше 100 тыс. рублей на издание библиографической книги о Заслуженном артисте Самарской области, педагоге Г. Д. Матюхине, и призывают губернатора Самарской области Дмитрий Игоревича Азарова оказать ученикам и жене Матюхина помощь в издании книги.

"Мы - уроженцы Дагестана и любители творчества Расула Гамзатова - все понемногу в декабре 2022 года собрали 104 тыс. рублей на издание книги о Заслуженном артисте Самарской области Г. Д. Матюхине. Теперь мы - уроженцы Дагестана - обращаемся к руководству Самарской области и лично к губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову с просьбой оказать содействие, чтобы книга наконец была издана", - говорится на официальном канале сообщества Расула Гамзатова в телеграме.

Сообщается, что в акции поддержки приняли участие «сотни людей».

Геннадий Дмитриевич Матюхин ушёл из жизни в декабре 20220 года. Более 50 лет он посвятил творческой деятельности, был директором Сызранского драматического театра, заместителем директора Самарского театра драмы, руководителем драмтеатра в Тольятти. С гастролями побывал более чем в 40 воинских частях Вооруженных Сил. Долгие годы был председателем межрегиональной общественной организации «Самарский литературный центр Василия Шукшина» и «Гамзатовский литературный клуб». Не раз выступал диктором военных парадов на площади Куйбышева в Самаре. Именно его голос звучал во время всех памятных мероприятий у горельефа Родины Матери на площади Славы в Самаре.

Матюхин не раз ездил в Дагестан на Дни белых журавлей.