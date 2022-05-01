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Дачников Самарской области могут оштрафовать

1 мая 2022 12:47
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Дачников Самарской области могут оштрафовать

В мае самарцы возобновляют поездки за город. Исполнительный директор «Союза дачников» Федор Мезенцев дал рекомендации садоводам-огородникам и рассказал об их типичных нарушениях.  

Владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. Однако пал травы – это серьезное правонарушение, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае. В отдельных случаях штраф вырастает до полумиллиона рублей.

«Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы – это нарушение правил противопожарного режима», – предупредил отдыхающих Мезенцев в интервью радио Sputnik.

За это предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Но если в результате пала травы сгорел лес, то тогда может уже грозит наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы. Если из-за сжигания сухой травы загорелась постройка или пострадал соседский забор, то виновник обязан возместить ущерб.

Второе правонарушение, за которое нередко штрафуют российских дачников в мае – это мойка машины в неположенном месте.

«Мойка машин регулируется региональным законодательством, в каждом субъекте правила свои. Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву», – заключил эксперт.

Длинные выходные благоприятствуют дачным работам и позволяют отправиться на грядки тем, кто всю неделю занят на работе. Стал известен лучший день для первых майских посадок.

 Дачные перевозки в Самаре в 2022 году стартуют 2 мая. Для льготного проезда нужно будет предъявить специальную карту и документ, подтверждающий право на получение и использование ее, сообщает ГТРК Самара.

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