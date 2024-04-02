Дачников предупредили: оштрафовать могут даже за растущий за забором дачи борщевик

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Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, даже если он растет за забором, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин.

"За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей", — сообщил Говырин.

Он отметил, что местные власти по сложившимся нормам должны контролировать борьбу с борщевиком.

"Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения (распространение и численность которого создают угрозу сохранению биологического разнообразия прим.). После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств", — рассказал депутат.

В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной, сообщил Говырин.

Законопроект, который находится на рассмотрении Госдумой, предусматривает увеличение административной ответственности за невыполнение мероприятий по защите территорий от инвазивных растений для граждан с 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - с 400 до 700 тысяч рублей.

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