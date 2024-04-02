Я нашел ошибку
Главные новости:
В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной.
Дачников предупредили: оштрафовать могут даже за растущий за забором дачи борщевик
«ТеатроБУМ» – это не просто показ новых постановок, но и большая творческая лаборатория.
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Санкции за недопуск в дома специалистов для проверки газового оборудования увеличат для граждан до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.
Госдума одобрила увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры
Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.
Госдума приняла закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО
Во время пьяной он нанес своему 73-летнему отцу несколько ударов колюще-режущем предметом.
В Новокуйбышевске задержан мужчина подозреваемый в убийстве своего отца
В 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской. 
«Безопасные качественные дороги»: в Самаре ремонтируют  участок улицы Алма-Атинской 
Также ему необходима реабилитация после тяжелого ранения, полученного в декабре 2021 года. Сейчас мужчина передвигается с помощью ходунков.
Бойцу СВО помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
3 апреля в регионе без осадков, до +16°С
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.29
-0.08
EUR 99.57
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дачников предупредили: оштрафовать могут даже за растущий за забором дачи борщевик

2 апреля 2024 22:21
117
В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной.

Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, даже если он растет за забором, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин.

"За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей", — сообщил Говырин.

Он отметил, что местные власти по сложившимся нормам должны контролировать борьбу с борщевиком.

"Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения (распространение и численность которого создают угрозу сохранению биологического разнообразия прим.). После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств", — рассказал депутат.

В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной, сообщил Говырин.

Законопроект, который находится на рассмотрении Госдумой, предусматривает увеличение административной ответственности за невыполнение мероприятий по защите территорий от инвазивных растений для граждан с 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - с 400 до 700 тысяч рублей.

 

Фото:    freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
287
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
227
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1009
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
352
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
507
Весь список