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Чубовский хлеб: вкусные и полезные кирпичики пекут в Кинельском районе

30 октября 2024 17:38
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Сегодня это редкость: производители порой не гнушаются готовыми заквасками, добавками, улучшителями, ускорителями. Но здесь свое кредо.

Чубовский хлеб – тот самый, от которого по пути домой не остается если не полбуханки, то, как минимум, хрустящей, румяной корочки. Вкусные и полезные кирпичики пекут в Кинельском районе без малого 20 лет, придерживаясь доведенной до идеала рецептуры. Сегодня это редкость: производители порой не гнушаются готовыми заквасками, добавками, улучшителями, ускорителями. Но здесь свое кредо.

– Надо быть преданным своему делу. Не идти по простому, облегченному пути. Выдержать все нормы брожения, выращивания закваски. Весь технологический процесс нужно соблюдать, который был изначально, в советское время на хлебозаводе, – считает директор ООО «Колос» Антон Новиковский.

Выпечка хлеба – это физически тяжелый труд в горячих условиях. Поэтому в цехе предприятия работают исключительно мужчины. За смену они перерабатывают тонну закваски, семь тонн муки, а в тесте это еще умножается в полтора раза. Сильные, ловкие руки за 12–15 минут справляются с 250-килограммовой дежой жидкого теста.

– Если XXI век шагнул в автоматическое будущее и искусственный интеллект, то у нас все по старинке. От этого зависит качество хлеба. Механическая разделка очень агрессивная: она рвет текстуру клейковины. Тесто выдавливается под давлением. И на выходе мы не получим того настоящего хлеба. А вручную – это бережная разделка. К сожалению, еще не придумали такой аппарат, который сможет работать с нашим жидким тестом, – рассказывает руководитель предприятия.

Женщины трудятся в кондитерском цехе. Из-под их рук выходят круассаны с кручеными боками, венгерки с изысканными защипами, слойки, сайки – все с любовью, от души. За смену на чубовском хлебозаводе выпускается 25 тыс. изделий, чтобы уже утром они свежими попадали на стол и радовали своим вкусом, видом и ароматом жителей региона, сообщает Минсельхозпрод Самарской области.

 

Фото:   Минсельхозпрод Самарской области

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