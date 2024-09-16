Чтобы быть счастливыми, жителям Самары нужно 234 тысяч рублей в месяц

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Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре счастье оценивают в 234 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 221 тыс. руб., год назад (в сентябре 2023) – 197 тыс. руб., а в марте 2023 – 185 тыс. руб.

Сегодня среднестатистическому россиянину требуется 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в марте этого года, и на 25% больше, чем год назад. Мужчинам для счастья требуется 270 тысяч рублей, женщинам — 230. С увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.



Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысячи). Интересно, что Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тысяч рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 521

Время проведения: 12 августа — 13 сентября 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов