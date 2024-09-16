Чтобы быть счастливыми, жителям Самары нужно 234 тысяч рублей в месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нефтяная промышленность Самарской области одна из базовых составляющих в экономике региона.
Самарская область входит в топ-10 регионов по объему добычи нефти
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
СК возбудил уголовные дела после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в школе Челябинска 
На протяжении двух месяцев самарцы смогут ответить на вопросы и выразить свое мнение для формирования новой стратегии.
В горадминистрации разрабатывают Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобрели с получением паспорта, о необходимости бережного обращения с основным документом и поздравили с важнейшим событием в их жизни.
В Чапаевске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам
Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.
В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 
Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.
Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет
ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.
Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чтобы быть счастливыми, жителям Самары нужно 234 тысяч рублей в месяц

16 сентября 2024 10:15
195
Чтобы быть счастливыми, жителям Самары нужно 234 тысяч рублей в месяц

Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре счастье оценивают в 234 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 221 тыс. руб., год назад (в сентябре 2023) – 197 тыс. руб., а в марте 2023 – 185 тыс. руб.

Сегодня среднестатистическому россиянину требуется 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в марте этого года, и на 25% больше, чем год назад. Мужчинам для счастья требуется 270 тысяч рублей, женщинам — 230. С увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.

Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысячи). Интересно, что Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тысяч рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 521
Время проведения: 12 августа — 13 сентября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
514
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
559
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
489
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
576
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1775
Весь список