Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью

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«Триколор» выяснил, какой телевизионный контент наиболее популярен этой осенью у зрителей Приволжского федерального округа. Данные получены оператором на основе исследований, проведенных одним из крупнейших российских телеизмерителей — «Агентством 2».

Традиционно жители Самарской области высокий интерес проявляют к фильмам и сериалам. Доля телесмотрения данного контента в области является самой высокой в сравнении с другими регионами России и составляет 49 %. Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе этот показатель является минимальным по стране (43 %). Возглавляют осенний рейтинг российские сериалы «Мама будет против», «Скорая помощь», «Полярный» и киноленты «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес», «Круиз по джунглям», «Комитет спасения».

Развлекательный контент — второй по объемам смотрения жанр в области (20 %). Для сравнения, у соседей — телезрителей Южного федерального округа — доля смотрения данного жанра составляет 27 %, что является самым высоким показателем среди регионов РФ. Особым спросом у жителей Самарской области в осенний период пользовались шоу «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «На ножах».

Следом по популярности в области идут новости (11 %). Зрители отдают предпочтение программам: «Новости», «Вести недели», «Вести». В целом по стране наибольший интерес к новостям наблюдается у жителей Москвы и Центрального федерального округа (14 %). Доля телесмотрения у передач с познавательным контентом также составляет 11 %. В лидеры просмотров вошли программы: «Наука и техника», «Тайны Чапман», «Поле чудес». Познавательные программы имеют большую популярность у жителей Северо-Западных регионов России (12 %).

Просмотр детского контента составил 6 % от общей доли телесмотрения в области этой осенью. В топе по просмотрам — «Ералаш», «Еда на ура!», «Морики Дорики». Менее популярны среди жителей Самарской области передачи с музыкальным (2 %) и спортивным контентом (2 %). Так, среди музыкальных шоу телезрители выбирают «Танцпол», DFM — Dance chart, «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019», а среди спортивного контента отдают предпочтение футбольным и хоккейным матчам.