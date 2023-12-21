Я нашел ошибку
Главные новости:
Рассматривались вопросы, связанные с итогами взаимодействия государственных и муниципальных организаций с УФСИН СО в 2023 году.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин принял участие в выездном совещании Главного управления торгов Самарской области
В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.
«Тольяттиазот» провел первый этап проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Она будет получать ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей до конца обучения.
Студентка тольяттинского Университета сервиса – обладатель гранта Президента России
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
0.32
EUR 99.05
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью

21 декабря 2023 13:32
125
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью

«Триколор» выяснил, какой телевизионный контент наиболее популярен этой осенью у зрителей Приволжского федерального округа. Данные получены оператором на основе исследований, проведенных одним из крупнейших российских телеизмерителей — «Агентством 2».

Традиционно жители Самарской области высокий интерес проявляют к фильмам и сериалам. Доля телесмотрения данного контента в области является самой высокой в сравнении с другими регионами России и составляет 49 %. Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе этот показатель является минимальным по стране (43 %). Возглавляют осенний рейтинг российские сериалы «Мама будет против», «Скорая помощь», «Полярный» и киноленты «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес», «Круиз по джунглям», «Комитет спасения». 

Развлекательный контент  второй по объемам смотрения жанр в области (20 %). Для сравнения, у соседей  телезрителей Южного федерального округа — доля смотрения данного жанра составляет 27 %, что является самым высоким показателем среди регионов РФ. Особым спросом у жителей Самарской области в осенний период пользовались шоу «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «На ножах».

Следом по популярности в области идут новости (11 %). Зрители отдают предпочтение программам: «Новости», «Вести недели», «Вести». В целом по стране наибольший интерес к новостям наблюдается у жителей Москвы и Центрального федерального округа (14 %). Доля телесмотрения у передач с познавательным контентом также составляет 11 %. В лидеры просмотров вошли программы: «Наука и техника», «Тайны Чапман», «Поле чудес». Познавательные программы имеют большую популярность у жителей Северо-Западных регионов России (12 %).

Просмотр детского контента составил 6 % от общей доли телесмотрения в области этой осенью. В топе по просмотрам  «Ералаш», «Еда на ура!», «Морики Дорики». Менее популярны среди жителей Самарской области передачи с музыкальным (2 %) и спортивным контентом (2 %). Так, среди музыкальных шоу телезрители выбирают «Танцпол», DFM  Dance chart, «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019», а среди спортивного контента отдают предпочтение футбольным и хоккейным матчам.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
288
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
613
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
538
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
620
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
501
Весь список