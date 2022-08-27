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Чрезвычайная пожарная опасность лесов: подразделения ГУ МЧС СО переведены в режим повышенной готовности

27 августа 2022 16:25
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МЧС СО напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать запрет на посещение лесов.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой из-за сохраняющейся сухой и жаркой погоды в регионе, с 26 по 29 августа подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области переведены в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

В Главном управлении усилена работа по мониторингу оперативной обстановки, прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, организовано оперативное реагирование в случае изменения оперативной обстановки с привлечением оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, администраций органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, а также заинтересованных ведомств и организаций в рамках взаимодействия.

Дежурными службами Главного управления проводится непрерывный сбор информации, анализ и оценка обстановки на территории региона, организовано взаимодействие с органами управления функциональных и территориальных подсистем Самарской области РСЧС по вопросам применения специально подготовленных сил и средств при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Усилена работа по наземному и авиационному мониторингу пожароопасных территорий.

По сведениям Приволжского УГМС, в период с 27 августа по 2 сентября 2022 года в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Объявлен оранжевый уровень опасности.

При высоком уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

В связи с высоким классом пожарной опасности лесов Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать запрет на посещение лесов.

Напомним, что для предотвращения лесных пожаров в Самарской области с 15 апреля по 15 октября действует особый противопожарный режим.

Уважаемые жители Самарской области! Если вы заметили природный пожар, незамедлительно сообщите о возгорании по телефонам пожарных и спасателей «101», «01» и на телефон горячей линии Региональной диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области 8(846) 231-00-63 (круглосуточно), сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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