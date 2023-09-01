Члены участковых комиссий в Самарской области лично рассказывают избирателям о выборах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в средней школе №165 поселка Прибрежный состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А.
ОДК-Кузнецов передал опорной школе ракетный двигатель
1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.
Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов поздравил казаков с Днем российского казачества
В пятницу, 1 сентября, городскому округу Самара были переданы 50 новых автобусов. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
На городские маршруты в Самаре вышли 50 новых автобусов
 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 
Виктор Кудряшов поздравил с Днем знаний воспитанников гимназии №1
За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка .
В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка к 100-летию со дня образования ППС МВД России
Сенатор посетил Гимназию №3 Самары, а также Самарский национальный университет им. С.П. Королёва, поздравил учащихся и студентов с новым учебным годом.
Фарит Мухаметшин принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний в Самаре
Спустя шесть лет большой хоккей возвращается в Автоград.
Завтра в ЛДС «Лада-Арена» состоится долгожданный старт «Лады» в КХЛ
Гостям игровой зоны помогал сказочный герой-энергетик Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников с Днем знаний
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.33
0.4
EUR 104.94
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Члены участковых комиссий в Самарской области лично рассказывают избирателям о выборах

1 сентября 2023 15:15
175
Все участковые комиссии сформированы и прошли обучение. Избирательные участки будут обеспечены либо онлайн-наблюдением, либо видеофиксацией.  

Члены участковых избирательных комиссий адресно информируют избирателей о предстоящих выборах: дата голосования, адрес избирательного участка, информация о возможности проголосовать на другом участке или из дома, если есть такая необходимость. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Практика такого адресного информирования довольно новая, но она уже применялась в Самарской области на президентских и губернаторских выборах в 2018 году, - отмечает Вадим Михеев. - В этот раз информирование проходит в две волны. В первую волну состоялось почти 900 тысяч бесед с избирателями. Более 9 тысяч членов участковых избирательных комиссий работали, что называется, в полях. Сейчас идет второй этап – избиратели получают приглашение на выборы. И если раньше избиратели встречали членов комиссий с настороженностью, то сейчас уже относятся доброжелательно, иногда даже на чай приглашают. Обращаю внимание, что члены комиссий не агитируют, а информируют избирателей о процессе голосования. Мы относимся с заботой и любовью к избирателям».

До выборов губернатора в Самарской области осталась неделя. Голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Борьба за место предстоит напряженная. На должность главы региона в этом году претендуют 5 кандидатов, представляющих пять политических партий.

В единые дни голосования, помимо выборов губернатора, в Сызрани и Тольятти горожане примут решение о том, кто будет представлять их интересы в местном законодательном органе власти.

По словам Вадима Михеева, к выборам уже почти все готово. Избирательные бюллетени напечатаны и доставлены в территориальные комиссии, 6 сентября они будут доставлены в участковые комиссии. Все технологическое оборудование прошло проверку, помещения избирательных участков обследованы с привлечением полиции и МЧС. Более того, перед днем голосования сотрудники полиции с кинологической службой проверят и территорию вокруг помещения, и внутри него.

Все участковые комиссии сформированы и прошли обучение. Избирательные участки будут обеспечены либо онлайн-наблюдением, либо видеофиксацией.  

Следить за трехдневным процессом будут общественные наблюдатели.  Чтобы попасть в общественный штаб, необходимо зарегистрироваться в реестре наблюдателей до 4 сентября. По вопросу включения в реестр нужно обратиться в партию, к кандидатам или общественную палату.

 

Фото:   ЦУР СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти.
1 сентября 2023  16:41
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
171
Они вынуждены находиться на домашнем обучении или будут заниматься с педагогами, которые приходят к ним в больницу. 
1 сентября 2023  13:14
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   
379
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1228
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
915
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
795
Весь список