Члены участковых комиссий в Самарской области лично рассказывают избирателям о выборах

175

Члены участковых избирательных комиссий адресно информируют избирателей о предстоящих выборах: дата голосования, адрес избирательного участка, информация о возможности проголосовать на другом участке или из дома, если есть такая необходимость. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Практика такого адресного информирования довольно новая, но она уже применялась в Самарской области на президентских и губернаторских выборах в 2018 году, - отмечает Вадим Михеев. - В этот раз информирование проходит в две волны. В первую волну состоялось почти 900 тысяч бесед с избирателями. Более 9 тысяч членов участковых избирательных комиссий работали, что называется, в полях. Сейчас идет второй этап – избиратели получают приглашение на выборы. И если раньше избиратели встречали членов комиссий с настороженностью, то сейчас уже относятся доброжелательно, иногда даже на чай приглашают. Обращаю внимание, что члены комиссий не агитируют, а информируют избирателей о процессе голосования. Мы относимся с заботой и любовью к избирателям».

До выборов губернатора в Самарской области осталась неделя. Голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Борьба за место предстоит напряженная. На должность главы региона в этом году претендуют 5 кандидатов, представляющих пять политических партий.

В единые дни голосования, помимо выборов губернатора, в Сызрани и Тольятти горожане примут решение о том, кто будет представлять их интересы в местном законодательном органе власти.

По словам Вадима Михеева, к выборам уже почти все готово. Избирательные бюллетени напечатаны и доставлены в территориальные комиссии, 6 сентября они будут доставлены в участковые комиссии. Все технологическое оборудование прошло проверку, помещения избирательных участков обследованы с привлечением полиции и МЧС. Более того, перед днем голосования сотрудники полиции с кинологической службой проверят и территорию вокруг помещения, и внутри него.

Все участковые комиссии сформированы и прошли обучение. Избирательные участки будут обеспечены либо онлайн-наблюдением, либо видеофиксацией.

Следить за трехдневным процессом будут общественные наблюдатели. Чтобы попасть в общественный штаб, необходимо зарегистрироваться в реестре наблюдателей до 4 сентября. По вопросу включения в реестр нужно обратиться в партию, к кандидатам или общественную палату.

Фото: ЦУР СО