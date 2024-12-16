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Члены Совета ветеранов СВО провели уроки мужества в школах Самары

16 декабря 2024 17:58
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13 декабря во многих школах города прошли традиционные Уроки мужества.

13 декабря во многих школах города прошли традиционные Уроки мужества. Часть из них для учащихся провели члены Совета ветеранов СВО: патриотическое воспитание молодого поколения - одна из приоритетных задач участников объединения.

Ветеран СВО Евгений Куликов встретился с учениками 35-й школы Советского района. Он ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. Боевой опыт у Кавалера «Ордена мужества» уже имелся — «срочную» служил в Чечне. На Донбассе воевал в группе разведки в составе отряда БАРС-6. Вернувшись домой, продолжает помогать бойцам - отправляет гуманитарную помощь и экипировку. Встречается со школьниками, занимается общественной деятельностью.

Каждый урок мужества Евгений Куликов проводит в формате беседы. Отвечает на вопросы ребят, делится своими воспоминаниями о службе, рассказывает за какие боевые подвиги был награжден. Помимо «Ордена мужества» отдельный предмет гордости ветерана СВО - медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»: «Общение с ребятами, я считаю, необходимо. Наше поколение само так воспитывалось – в духе патриотизма. Поэтому важно передать это и нынешней молодежи. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше становится, и, мне кажется, что у нас такой долг – воспитать правильную молодежь», - поделился Евгений.

А в средней школе №18 Железнодорожного района урок мужества провел заместитель председателя Совета ветеранов СВО Марат Милюков.

В зону специальной военной операции защитник отправился в 2023 году. За время службы был дважды представлен к внеочередному званию. Сейчас боец вернулся домой после поручения ранения в августе текущего года. За выполнение боевых задач награжден «Медалью Суворова».

На встречу со школьниками Марат Милюков принес фотографии, небольшие видеоролики. Военнослужащий отметил, что каждый солдат действовал и действует не в одиночку, а совместно со своими товарищами. Воинская дружба по праву считается одной из самых больших ценностей. Именно взаимовыручка помогает солдатам в бою: «Это не просто друзья, а мои братья, - рассказал ветеран СВО. Многих из них уже нет, но память жива. Я на встречах рассказываю об этих людях из разных уголков нашей страны. Они удивительные. Благодаря им нашу страну победить невозможно».

Во время встречи защитник поведал ребятам о военных буднях, о проживании на передовой, о трудностях и риске с которыми представители военной разведки сталкиваются ежеминутно.

«Как учитель истории могу сказать: такие встречи - это огромный потенциал, вложение качеств духовных, прикосновение к историческим событиям не только через книги, но и через настоящих людей, действующих в экстремальных ситуациях. Мне кажется, что эти мероприятия – грандиозные, их необходимо проводить как можно чаще в школах, чтобы дети сегодняшнего дня знали и помнили этих людей, героев», - поделилась впечатлениями заместитель директора, учитель истории и обществознания школы №18 Елизавета Шумилкина.

С инициативой создания Совета ветеранов СВО выступил Иван Носков во время встречи с участником боевых действий Евгением Куликовым. Самарское объединение стало первым в регионе. В состав президиума Совета входят 9 ветеранов СВО от каждого района Самары. В будущем количество участников вырастет – сейчас общественная организация ведет прием заявок на вступление. Их можно подать по телефону 8 (846) 261-39-21. После этого необходимо будет предоставить документы. Оператор расскажет о них по номеру горячей линии.

 

Фото:   пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

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