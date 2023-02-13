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Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
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Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс

13 февраля 2023 15:44
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На протяжении 10 месяцев, с февраля по ноябрь 2023 года, для взрослых будут организованы занятия оздоровительной гимнастикой, занятия для снятия стрессовых состояний.

В 2023 году проект «Антикризисная поддержка семей мобилизованных граждан» поддержан Фондом президентских грантов.

Проект направлен на укрепление семей и поддержку здоровья родителей, жен и детей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

В рамках проекта проводятся занятия для поддержки физического здоровья, снижения уровня тревожности, нормализации когнитивных способностей, формирования практик самовосстановления на основе восточных оздоровительных практик.

На протяжении 10 месяцев, с февраля по ноябрь 2023 года, для взрослых будут организованы занятия оздоровительной гимнастикой, занятия для снятия стрессовых состояний, семейные походы, семинары и практикумы, направленные на создание представлений и навыков здорового образа жизни. Для детей будут проводиться занятия по оздоровительному ушу. Для всех членов семей будут организованы поддерживающие встречи с игровыми семейными практиками и семейные походы.

Расписание занятий и дополнительная информация: Ассоциация «Среда развития».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Мероприятия

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