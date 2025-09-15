«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города

90

Одним из событий, приуроченных к 439-летию со дня основания Самары, стала книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара».

За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств.

В течение трех дней приглашенные писатели провели более 20 творческих встреч, где рассказали о своем творчестве и ответили на вопросы читателей. В рамках тематического круглого стола библиотекари совместно с московским издателем Владимиром Крюковым обсудили тенденции в детской литературе, а в павильоне «Экокнига» гостям показали раритетные издания и уникальные экземпляры, спасённые от уничтожения. Также состоялись презентации всероссийского литературного конкурса «Экология души» и всероссийского литературного журнала «Русское эхо».

На литературной сцене выступили районные отделения и основные литературные объединения Самары, члены Союза писателей России. Свои выставочные стенды представили городские библиотеки Самарской муниципальной информационной библиотечной системы, Централизованной системы детских библиотек и Самарской публичной библиотеки.

Фото: администрация Самары