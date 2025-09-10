«Читающая Самара»: книжная ярмарка откроется накануне Дня города

87

С 12 по 14 сентября в рамках празднования Дня города в Самаре будет проходить книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Гостей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, литературные игры и конкурсы. О программе ярмарки в ходе пресс-конференции рассказал председатель Самарской региональной организации молодых литераторов, куратор фестиваля Денис Домарев.



«Таких ярмарок в России пройдет всего десять, и благодаря поддержке администрации города Самара – в числе первых. Будем представлять талантливых авторов и литературных звезд города и региона, знакомиться с современными поэтами и писателями. На литературную сцену выйдут районные отделения и основные литературные объединения Самары, члены Союза писателей представят свои новые книги», – рассказал руководитель молодежного отделения Самарской областной писательской организации, региональный координатор ярмарки Денис Домарев.



В работе площадок ярмарки примут участие порядка 100 поэтов и прозаиков из Самары и Самарской области. Среди приглашенных писателей – главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, детские писатели Сергей Еремеев и Марина Еремеева, Тамара Крюкова (все – Москва), поэт, драматург, переводчик Юрий Татаренко (Новосибирск) и поэт Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области).



На ярмарке в Струковском парке будут представлены книги 12 местных и московских издательств, таких как «Азбука», «Аквилегия-М», «АСТ», «Белый город», «Букс-Март», «Проспект», «ЭКСМО» (все – Москва), самарских «Агни», «Бахрах-М», «Издательство Ольги Кузнецовой» и «Слово», а также «Ваш взгляд» (Сызрань), книготорговой компании «Метида» и книжного магазина «Сова».



Отметим, что 13 сентября все желающие – от самых юных чтецов до признанных литераторов – смогут выступить на открытой литературной площадке «Поэтическая Самара», которая разместится в Струковском саду. С 14:00 до 15:00 стихи о любимом городе, Волге и красоте родного края смогут прочитать юные самарцы, а с 16:00 до 17:30 сцена будет работать для всех желающих. Для записи с выступлением необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://clck.ru/3P3vCu или позвонить по телефону +7 (996) 737-64-94.



С 15:00 до 16:00 на литературной площадке состоится показ театрализованной композиции «Сказки Самарского края» с инсценировками народных сказок и легенд Самарской области от известного самарского проекта «Голоса пьес».

Также в рамках ярмарки будет работать вечерняя музыкальная сцена. 13 сентября с 18:00 до 21:00 выступят самарские музыканты Дмитрий Буцыков, Евгений Разин, Виталий Ваньков и Виталий Кучинский, а 14 сентября с 17:00 до 19:00 состоится выступление ЛИТО «Барды Самары» под руководством члена Союза писателей России Эдуарда Филя.



Организатором ярмарки «Читающая Самара» является Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города Самара. Вход на все мероприятия ярмарки свободный. 0+

Фото: администрация Самары