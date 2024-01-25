Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов

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27 января посетители Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) смогут ненадолго погрузиться в атмосферу Ленинграда периода 1941–1944 гг. Для читателей из звуковых репродукторов учреждения прозвучат архивные записи эфиров радио той эпохи, а также стихи и музыка, посвященные блокаде города-героя.

В этот день вся страна будет отмечать круглую дату: ровно 80 лет назад, 27 января 1944 года, войсками наступающей Красной армии была полностью снята осада города Ленина, которая продлилась 872 дня и стала одним из наиболее тяжелых и кровавых эпизодов войны, во время которого тысячи советских граждан проявили чудеса стойкости, мужества, самопожертвования и героизма.

Особое место в повседневной жизни защитников и простых жителей города в ту страшную пору занимало радио, чье значение можно сравнить с «Дорогой жизни». Практически отрезанные от внешнего мира, ленинградцы именно благодаря радио могли узнавать о событиях, происходивших в стране и за ее пределами, с надеждой следить за успехами советских войск на различных направлениях фронта, и, что не менее важно, быстро получать информацию о текущей ситуации в городе: так, в свободное от эфиров время по радио транслировался звук метронома, который оповещал горожан о приближавшихся авианалетах и артиллерийских обстрелах. Медленный стук метронома означал, что в городе все спокойно, а учащенный – был сигналом о том, что как можно скорее необходимо проследовать в бомбоубежище.

Посетители библиотеки смогут услышать поэзию «голоса Ленинграда» Ольги Берггольц, чьи стихи по радио ежедневно звучали в городе-герое; седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича, записанную в Куйбышеве и ставшую музыкальном символом стойкости бойцов и мирных жителей осажденного города; голоса дикторов ленинградского радио, сообщавших о значимых новостях; звук метронома и другие аудиозаписи, которые позволят воссоздать обстановку военных лет.

«Блокадный репродуктор» будет звучать в 11:30, 15:00 и 17:30 в здании главного корпуса Самарской областной библиотеки по адресу: пр. Ленина, д. 14а.

Акция памяти найдёт своё место и в интернет-пространстве СОУНБ. Виртуально приобщиться к атмосфере тех лет помогут актеры театра «Город», в исполнении которых прозвучат отрывки из дневников жителей блокадного Ленинграда, стихи поэтов осажденного города – О. Берггольц, В. Инбер, А. Ахматовой, Ю. Воронова и других. Посмотреть видеозаписи

с читкой стихотворений, посвященных событиям 1941–1944 гг.,

а также выдержек из личных дневников блокадников можно будет 27 января в социальных сетях библиотеки ( VK , Telegram )

Напомним, что в январе в СОУНБ в рамках сетевого историко-документального проекта библиотек Самарской области «Во имя жизни» проходят другие мемориальные активности по теме юбилейной даты. Так, в малом выставочном зале с 19 января проводится выставка изданий и документов « Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда » , а в отделе абонемента (ул. Мичурина, д. 58) – книжно-документальная выставка «Непокоренный Ленинград: жизнь и победа блокадного города». Кроме того, 24 января в холле отдела искусств областной библиотеки состоялась лекция ведущего специалиста Российского государственного архива в г. Самаре Натальи Юрьевны Скрипкиной , посвященная изобретателям Ленинграда, трудившимся в годы войны, запись лекции доступна по ссылке . Ещё одно просветительское мероприятие ждет читателей библиотеки 31 января в 12:00 в многофункциональном зале: там пройдет лекция «”Полуторка” – автомобиль – символ “Дороги жизни”» , которую прочитает главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ Алексей Вячеславович Александров.

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