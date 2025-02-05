«Читай. Дари. Люби»: самарцев приглашают отметить Международный день книгодарения

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14 февраля – это праздник всех книголюбов: в эту дату в России отмечают Международный день книгодарения! В честь этого события Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города поделиться своими интересными литературными находками, а также поучаствовать в мастер-классах и других интерактивных мероприятиях. Проводимая библиотекой акция «Читай. Дари. Люби» призвана вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга всегда остаётся желанным и ценным подарком.

С 1 по 12 февраля специалисты СОУНБ будут принимать от самарцев книги, которыми они хотят поделиться. Печатные издания могут быть совершенно любыми* – главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Упаковать книги можно в коробку или принести их в пакете, сопроводив свой подарок небольшой запиской, где будут указаны имя и телефон дарителя. Собранные книги пополнят фонды сельских библиотек и библиотек новых регионов Российской Федерации, а также отправятся в детские дома, больницы, приюты, дома престарелых. Двое самых активных участников акции получат призы – пригласительные билеты на спектакль и на концерт!

В сам день книгодарения – 14 февраля – в СОУНБ на протяжении второй половины дня будут действовать интерактивные площадки для детей и взрослых:

«Игромания». 13:00 – 20:00

Пространство настольных игр, разработанных специалистами СОУНБ по мотивам сюжетов произведений детской литературы. Весело и с пользой провести время смогут не только юные книгочеи, но также их родители, бабушки и дедушки.

«Я твоя книга». 13:00 – 20:00

Площадка книжных пожеланий, где каждый участник акции, поделившийся частичкой своей домашней библиотеки, может получить другую книгу в качестве ответного подарка.

«Литературные головоломки». 13:00 – 20:00

Кроссворды, пазлы и ребусы ждут всех любителей интеллектуальных игр. Принять участие в них можно как одному, так и в компании!

«Книжка-малышка своими руками». 16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00

Мастер-класс по изготовлению миниатюрной книги, которая может стать оригинальным подарком для друзей и близких. Участие – по предварительной записи в сообществе СОУНБ «ВКонтакте» или по телефону: +7(846) 335-44-80.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

*За исключением изданий, ограниченных к распространению на территории Российской Федерации. Также не принимаются книги с сильным загрязнением переплёта или страниц, плесенью, следами влаги и огня, отсутствием части переплета или страниц, надрывом страниц, пометками от чернил, маркеров или фломастеров, с множеством пометок простым карандашом.

Фото: пресс-служба СОУНБ