«Чистые берега»: самарские эковолонтеры очистили от мусора берег  острова Зелененький

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Субботним утром, 23 сентября, учащиеся школы «Яктылык», представители Регионального духовного управления мусульман Самарской области и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, прибыли на берег острова с одной благородной целью - сделать окружающий мир чище и зеленее, в рамках ежегодной акции «Чистые берега».



С прибрежной полосы было убрано почти 5 кубов мусора.



Уборкой участники акции не ограничились: в глубине острова высадили еще и 300 саженцев сосны.



Напутственным и чутким словом собравшихся поддержал и муфтий Самарской области Талип Яруллин: «Побуждайте людей к хорошему на своем примере».



Как отметил Анвер Горланов, председатель исполкома Самарской областной татарской национально-культурной автономии, такие акции важны, в первую очередь, для детей, и неважно, какой они национальности и вероисповедания. Главное - это приобщить подрастающее поколение к труду, любви к природе и бережному отношению к ней.

Фото: администрация Самары