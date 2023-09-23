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«Чистые берега»: самарские эковолонтеры очистили от мусора берег  острова Зелененький

23 сентября 2023 18:21
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А в глубине острова высадили еще и 300 саженцев сосны.

Субботним утром, 23 сентября, учащиеся школы «Яктылык», представители Регионального духовного управления мусульман Самарской области и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, прибыли на берег острова с одной благородной целью - сделать окружающий мир чище и зеленее, в рамках ежегодной акции «Чистые берега».

С прибрежной полосы было убрано почти 5 кубов мусора.

Уборкой участники акции не ограничились: в глубине острова высадили еще и 300 саженцев сосны.

Напутственным и чутким словом собравшихся поддержал и муфтий Самарской области Талип Яруллин: «Побуждайте людей к хорошему на своем примере».

Как отметил Анвер Горланов, председатель исполкома Самарской областной татарской национально-культурной автономии, такие акции важны, в первую очередь, для детей, и неважно, какой они национальности и вероисповедания. Главное - это приобщить подрастающее поколение к труду, любви к природе и бережному отношению к ней.

 

Фото:   администрация Самары

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