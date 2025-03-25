число организаций с детскими комнатами в Самаре выросло на 10% за год

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К началу школьных каникул аналитики Яндекс Карт изучили организации с детскими комнатами в Самаре и выяснили, где искать игровую зону для ребёнка.

По данным Яндекс Карт, сейчас на карте города отмечено 146 организаций с детской комнатой, что на 10% больше, чем в прошлом году — тогда их было 133.

Чаще всего игровые зоны для детей встречаются не в гастрозаведениях Самары, а в фитнес-клубах. Детская комната есть в 16% фитнес-клубов на карте города, в то время как в ресторанах и кафе игровые можно найти лишь в 5% мест. В число мест, где чаще всего можно встретить детские комнаты, также входят салоны красоты. В 3% из них есть инфраструктура для посетителей с детьми.

Согласно отзывам в Яндекс Картах, среди организаций с игровой зоной самарцы наиболее ценят места, где есть камеры, чтобы наблюдать за ребёнком, аниматоры и няни. Пользователи подчёркивают, что это позволяет им спокойно отдохнуть, зная, что дети не только в безопасности, но и увлечены играми.