Четыре российских паломника умерли во время Хаджа

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Один мужчина и три женщины из России скончались "от естественных причин" во время паломничества в Мекку, куда они отправились на Хадж.

В среду агентство AFP со ссылкой на источники информировало, что из-за жары до 52 градусов в этом году скончались около 550 паломников, из них 323 – из Египта.

В генконсульстве России в Джидде сообщили, что в Мекке похоронят четырех паломников из РФ – трех женщин и одного мужчину. Они скончались во время Хаджа по естественным причинам из-за состояния здоровья и возраста, пишет РИА Новости.

Случаи смерти во время Хаджа происходят регулярно из-за тягот паломничества и того, что Хадж совершают и пожилые, и больные. Причинами гибели людей становятся давка и жара.

Хадж – паломничество к святым местам в саудовской Мекке, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. В 2024 году паломничество мусульмане совершают с 14 по 19 июня.