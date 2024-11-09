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Четверть россиян мечтают о загородном доме с баней

9 ноября 2024 12:15
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Четверть россиян мечтают о загородном доме с баней

Поход в баню стал традицией для многих жителей России. Подавляющее большинство россиян ходят на банные процедуры (75%). При этом каждый пятый (20%) посещает баню раз в неделю, а четверть 25% опрошенных никогда в ней не были. Аналитики Авито Услуг и СК «Росгосстрах» в совместном исследовании выяснили банные привычки россиян, а также узнали, сколько из них соблюдает традицию «Иронии судьбы».

Одной из распространённых причин, по которой россияне посещают баню, стало расслабление и отдых (65%). С целью ухода за кожей женщины (31%) ходят в баню чаще мужчин (19%). Люди более зрелого возраста – 54% опрошенных в возрасте 55-64 лет и 60% респондентов 65+ лет – чаще посещают баню для оздоровления и улучшения самочувствия. На платформе Авито Услуги за последний год самый большой рост спроса наблюдается на спа-процедуры для ног (+139%) и рук (+99%).

“Россияне в основном предпочитают русскую баню (88%). В финскую ходят 20% респондентов. Турецкий хаммам посещают 15% опрошенных. Самые популярные процедуры, по статистике нашей платформы, у россиян стали парение с вениками (64%), а также контрастные ванны (34%)”, – руководитель категории “Красота и здоровье” на Авито Услугах Игорь Санников.

В среднем россияне готовы потратить около 1 699 рублей на поход в баню. Самые высокие ценовые ожидания в Красноярске – 2286 руб., а самые низкие в Перми – 1416 руб. При этом 35% россиян отметили, что у них есть загородный дом и собственная баня. Четверть респондентов (25%) только мечтают о таком участке.

Еще 27% любителей бани ходят на процедуры к своим друзьям или родственникам. Чуть меньше четверти (23%) — снимают частные бани, а в общественные бани ходят 15%.

Среди любителей бани только 49% посещают ее на новогодних праздниках с близкими. Из них лишь 14% соблюдают традицию Жени Лукашина и ходят париться перед Новым годом – остальные устраивают походы в баню уже в первых числах января.

 

Теги: Опрос

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