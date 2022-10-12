Через 4 дня заканчивается подача заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновлен интерьер офиса, заменены напольные покрытия и двери, установлены новые инженерные системы.
Жители двух сел Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики
В последние годы организация испытывала сложности с финансированием, а школьные объекты требовали обновления.
Реконструкцию тольяттинской Академии футбола проведет частный инвестор
В Самаре и Сызрани прошла донорская акция в поддержку военнослужащих СВО.
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
Швейные фабрики региона одними из первых откликнулись на помощь военнослужащим в период проведения спецоперации на Украине.
Швейники Самарской области присоединяются к Всероссийской акции #МыВместе
В рамках этой акции свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани перешли на электронные квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Экодесант»
Вопиющий случай произошел в Самарской области: пожилая женщина покупала квартиру, осматривать ее не стала...
Росреестр СО: как пожилым людям обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости
Зданий медицинского назначения станет больше.
«Производительность труда»: самарская компания «АнтенМед» повышает свою производительность
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.68
1.37
EUR 62.35
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Через 4 дня заканчивается подача заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

12 октября 2022 15:25
175
Прием заявок завершается 16 октября.

Авторам креативных проектов Самарской области, трендсеттерам и всем кто, чувствует свой творческий, креативный потенциал напоминают о возможности принять участие в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards).  Прием заявок завершается 16 октября.

По итогу премии будут определены самые яркие проекты и наиболее выдающиеся профессионалы отрасли в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион» и «Креативный социальный проект». Заявить свой проект могут не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица.

Каждого номинанта будет оценивать экспертный совет и большое жюри премии – представители креативного сообщества, кто уже внес вклад в развитие инфраструктуры сектора в стране, признанные эксперты отрасли, к чьему мнению прислушиваются игроки рынка.

Напомним, Российская национальная премия в сфере креативных индустрий – высшая награда для креативного сообщества страны. Ее проведение поддержано Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и включено в план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий для поддержки креативного сектора экономики на 2022-2024 гг. Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о запуске премии появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

С 8 сентября 2022 года, с момента старта приема заявок на премию, подано уже свыше 600 заявок более чем из 50 регионов России.

 «Нынешнее время – это новая возможность обратиться к российским компаниям, брендам, институциям, пространствам – лидерам креативных индустрий. И премия Russian Creative Awards даёт нам возможность увидеть большое число новых проектов и лиц, которые составляют креативную экономику нашей страны», – отметил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

В задачи премии входит не только выявление новых проектов и лиц креативной сферы, но также создание пространства для эффективного диалога между представителями креативных индустрий и признание их достижений в развитии креативного сектора, формирование экосистемы креативных индустрий для укрепления межотраслевых связей креативного сообщества.

Определение финалистов премии будет проходить в несколько этапов:

- 8 сентября – 16 октября: сбор заявок на сайте премии rc-awards.ru

- 21 октября – 3 ноября: определение шорт-листа экспертным советом

- 10 ноября – 24 ноября: оценка финалистов членами жюри

Церемония награждения состоится 1 декабря в КЗ «Зарядье» (г. Москва).

Организаторами Премии выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр». Дополнительная информация размещена на официальном сайте премии – rc-awards.ru.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
229
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
627
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
468
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
416
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
458
Весь список