Через 4 дня заканчивается подача заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

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Авторам креативных проектов Самарской области, трендсеттерам и всем кто, чувствует свой творческий, креативный потенциал напоминают о возможности принять участие в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Прием заявок завершается 16 октября.

По итогу премии будут определены самые яркие проекты и наиболее выдающиеся профессионалы отрасли в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион» и «Креативный социальный проект». Заявить свой проект могут не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица.

Каждого номинанта будет оценивать экспертный совет и большое жюри премии – представители креативного сообщества, кто уже внес вклад в развитие инфраструктуры сектора в стране, признанные эксперты отрасли, к чьему мнению прислушиваются игроки рынка.

Напомним, Российская национальная премия в сфере креативных индустрий – высшая награда для креативного сообщества страны. Ее проведение поддержано Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и включено в план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий для поддержки креативного сектора экономики на 2022-2024 гг. Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о запуске премии появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

С 8 сентября 2022 года, с момента старта приема заявок на премию, подано уже свыше 600 заявок более чем из 50 регионов России.

«Нынешнее время – это новая возможность обратиться к российским компаниям, брендам, институциям, пространствам – лидерам креативных индустрий. И премия Russian Creative Awards даёт нам возможность увидеть большое число новых проектов и лиц, которые составляют креативную экономику нашей страны», – отметил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

В задачи премии входит не только выявление новых проектов и лиц креативной сферы, но также создание пространства для эффективного диалога между представителями креативных индустрий и признание их достижений в развитии креативного сектора, формирование экосистемы креативных индустрий для укрепления межотраслевых связей креативного сообщества.

Определение финалистов премии будет проходить в несколько этапов:

- 8 сентября – 16 октября: сбор заявок на сайте премии rc-awards.ru

- 21 октября – 3 ноября: определение шорт-листа экспертным советом

- 10 ноября – 24 ноября: оценка финалистов членами жюри

Церемония награждения состоится 1 декабря в КЗ «Зарядье» (г. Москва).

Организаторами Премии выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр». Дополнительная информация размещена на официальном сайте премии – rc-awards.ru.

Фото: пресс-служба правительства СО