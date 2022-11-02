Чапаевская библиотека семейного чтения работает в новом формате

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«Библиоград» представляет собой маленький город, в котором многофункциональное пространство отвечает современным потребностям.

В библиотеке больше нет детского и взрослого абонементов. Вместо них появились парк «Дети +» – комната для детей с зонами для чтения и досуга, «Библ-сквер» – отдел для взрослых, «Тихая улица» – по-домашнему уютное место с креслами и пледами, где можно уединиться с книгой или просто поразмышлять, молодежный проспект «Орбита» – пространство для интеллектуального досуга и общения молодежи, проспект «Городской mix» – место для встреч, лекций, просмотра фильмов и IT-центр – кабинет с шестью столами и ноутбуками.

Всё сделано для того, чтобы каждый посетитель нашел себе занятие по душе и хотел приходить сюда снова и снова.

После капитального ремонта в библиотеке г. Чапаевск появилось 9 функциональных площадок, в том числе зоны проведения культурно-просветительских, патриотических мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий, выставок. Здесь предусмотрены места с подключением к сети интернет, фондам электронных библиотек, бесплатному Wi-fi. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Ирина Евгеньевна Калягина, врио министра культуры Самарской области поздравила коллектив библиотеки и жителей Чапаевска с открытием библиотеки в новом формате.

— Это новое творческое пространство стало не только местом для хранения книг и чтения свежей прессы. Оно на наших глазах наполняется новым содержанием и становится для людей всех возрастов — центром притяжения и источником получения новых знаний. Самарская область является одним из лидеров в стране по созданию модельных библиотек – по итогам 2022 года в регионе их стало 26.

Модельная библиотека стала не только любимым местом чтения, общения, досуга, самообразования, проведения различных мероприятий для людей разных возрастных категорий, но и площадкой для проведения круглых столов и обсуждения будущих совместных проектов волонтеров культуры, волонтеров Победы, представителей НКО и других активных жителей.

Так, каждый четверг в «Библиограде» проводят образовательные сессии и встречи участники проекта «Волонтеры культуры в центре событий». На базе модельной библиотеки они проводят мероприятия для детей всех возрастов. Так, для малышей на базе библиотеки регулярно проходят представления театра кукол, мастер-классы. Ребята постарше могут принять участие в тематических квизах, читках, виртуальных экскурсиях с использованием 3D-очков.

Появление необычной библиотеки в городе Чапаевск, стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». На выделенные средства из федерального и средства из местного бюджета были проведены ремонтные работы, закуплена компьютерная и мультимедийная техника, мебель, приобретены новые книги.

Фото: минкульт СО