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Cамарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

30 апреля 2021 09:59
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Cамарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции Диктант Победы»

29 апреля в 14.00 по московскому времени военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области приступили к ответам на вопросы «Диктанта Победы». Перед началом мероприятия его участников приветствовал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- «Диктант Победы» проводится третий раз. Сегодня вместе с вами его напишут жители 80 стран, причем в 31 государстве акция будет проводится, как в России, очно. Организаторами акции являются Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы», которые делают все для сохранения памяти о воинской славе нашей страны. Память о войне - главная память и главная боль России. Именно наша страна внесла решающий вклад в победу над нацизмом и заплатила за эту победу самую кровавую цену. Об этом надо помнить, ведь люди, которые не помнят своего прошлого, по сути, не имеют будущего. Особенно важно это осознавать нам - тем, кто защищает Родину, охраняет общественный порядок и обеспечивает безопасность и покой граждан. Я прекрасно знаю, как трепетно относятся наши сотрудники к истории родной страны, поэтому уверен, что все участники сегодняшнего диктанта успешно справятся с заданием и продемонстрируют великолепные знания, - подчеркнул Александр Эсауленко.

Всего в акции приняло участие 60 военнослужащих и сотрудников Управления. Все они не просто тщательно подготовились к акции, писали пробные тесты, но и являются искренними любителями истории. Многие, в свободное от службы время, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, являются активистами военно-исторических и реконструкторских клубов.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

Теги: «Диктант Победы» Росгвардия

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