Бьюти-курсы и мастер-класс по соцсетям: какие программы могут бесплатно пройти самозанятые в Самарской области

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Министерство экономического развития региона и региональный центр «Мой бизнес» анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Принять участие в них смогут самозанятые мастера, работающие в индустрии красоты и те, кто хочет узнать, как сделать соцсети эффективным инструментов продвижения своих товаров и услуг.

Все программы реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. «В Самарской области достаточно много предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут генерировать множество идей, создавать интересные проекты, а мы обязательно будем их поддерживать», – подчеркивал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Сегодня для малого и среднего бизнеса в регионе действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению.

«Перечень региональных инструментов поддержки сегодня охватывают самые разные категории предпринимателей, под самые и решает разные задачи. Каждый начинающий и более опытный предприниматель может подобрать для себя актуальную услугу на едином портале mybiz63.ru. Это, в том числе, обучающие курсы, мастер-классы, программы с практической отработкой полученных знаний. В качестве преподавателей мы привлекаем профессионалов в своем деле, чей опыт и компетенции могут вдохновить на личные бизнес-успехи», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

28 августа для специалистов в бьюти-сфере, а именно бровистов и визажистов, состоится практический курс «Работа с хной и краской». Обучающий курс будет интересен тем, кто желает повысить квалификацию и приобрести новые компетенции в своей профессии. Подать заявку на курс можно по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/kurs-rabota-s-xnoi-i-kraskoi

3 сентября на площадке центра «Мой бизнес» состоится мастер-класс «Как сделать соцсети визуально привлекательными?». Участники узнают, как работать на целевую аудиторию через визуальную упаковку и как добавить ценности продукту через визуал. Кроме того, эксперт проведет разбор соцсетей каждого участника встречи, после консультации каждый получит файл с рекомендациями и возможной визуальной концепцией. Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/master-klass-kak-sdelat-socseti-vizualno-privlek.

4 сентября пройдет обучающий курс «Повышение квалификации мастеров маникюра. Работа с пленками». Регистрация на обучение и все подробности - по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/kurs-dlia-samozaniatyx-povysenie-kvalifikacii-ma.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области