Будьте бдительны: мошенники навязывают установку приборов учета услуг ЖКХ

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В Самаре продолжается установка приборов учета коммунальных ресурсов, в том числе, в многоквартирных домах. При этом ресурсоснабжающие организации напоминают о том, что нужно проявлять особую бдительность прежде, чем доверить такие работы той или иной компании.

Так, по сообщению ООО «РКС-Самара», в январе 2021 года значительно активизировались мошенники, навязывающие установку приборов учета (ПУ). От жителей города поступает большое количество подобных жалоб. Если горожане проявляют настороженность, злоумышленники настаивают на том, чтобы осмотреть ПУ, а сами срывают пломбу или ломают счетчик. Они идут на любые уловки, лишь бы выманить деньги у населения – стоимость услуг, которые предоставляют эти агрессивно действующие компании, завышена в несколько раз. При этом чаще всего мошенники представляются сотрудниками «Самарских коммунальных систем» и других ресурсоснабжающих организаций.

В связи с этим не рекомендуется пускать в дом тех, кто настойчиво пытается войти. Также сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») напоминают, что они не ходят по квартирам и не звонят, чтобы предложить установку счетчиков или их поверку!

Срок поверки большинства приборов учета холодного водоснабжения – 6 лет. Согласно федеральному законодательству жители должны самостоятельно следить за сроками и вовремя делать поверку, при необходимости заменять приборы учета. Если подошел срок поверки, горожане должны сами обратиться в «РКС-Самара» по следующему телефону: 207-48-80. Также можно адресовать обращение в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации