Британское издание о машинах Autocar включило "Ниву" и ВАЗ 2105 в список самых долгоживущих

Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 в список проверенных временем машин, передает РИА Новости.

Внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью компании.

"Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири", — пишет издание.

"Пятерка" была модернизированной версией "копейки", построенной на базе итальянского Fiat 124. Четырехцилиндровый мотор остался у новой модели без серьезных изменений, но машина получила новый дизайн с квадратными фарами и пластиковой решеткой радиатора.

Лада экспортировала "пятерку" в Канаду, а также в Великобританию, где ее продавали под названием Riva. Компания произвела 14 миллионов таких автомобилей.

Фото: freepik.com