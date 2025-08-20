Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды

20 августа 2025 16:13
157
Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 

Пятая Московская неделя моды пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября 2025 года. Представлять Самарскую область на ней будут участники сообщества региональных брендов «Территория моды». Участие самарской делегации на Неделе моды организовано при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра «Мой бизнес», в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

«Мы реализуем широкий набор инструментов поддержки самарских предпринимателей и самозанятых, которые развивают бизнес по производству одежды, обуви и аксессуаров, - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. – Участие в таком масштабном, ярком событии – это отличная возможность представить свою продукцию широкой аудитории. Столь крупная площадка откроет возможности для поиска бизнес-партнеров и продуктивного обмена опытом».

Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 

Самарский государственный технический университет (Самара) и Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) представят дипломные коллекции выпускников 2025 года. Бренды одежды dEbosh и LEVSHA представят свои новые капсульные коллекции одежды на сезон осень/зима 2025/26. Показ будет являться единым законченным действом в формате дефиле, а образы моделей дополнены аксессуарами региональных брендов-производителей.

«Чтобы стать официальным участником московской Недели моды, проект «Территория моды» прошел строгий отбор комиссии: этом году экспертное жюри рассматривало более двух тысяч заявок. Радует, что организаторы отметили наш проект на федеральном уровне. Надеюсь, участие в Неделе моды поможет самарской моде занять свое место на фэшн-карте страны и стать постоянным гостем федеральных проектов и программ», - подчеркнула Мария Казак, генеральный продюсер проекта «Территория моды».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
559
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
556
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
915
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
713
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
806
