Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды

Пятая Московская неделя моды пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября 2025 года. Представлять Самарскую область на ней будут участники сообщества региональных брендов «Территория моды». Участие самарской делегации на Неделе моды организовано при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра «Мой бизнес», в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы реализуем широкий набор инструментов поддержки самарских предпринимателей и самозанятых, которые развивают бизнес по производству одежды, обуви и аксессуаров, - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. – Участие в таком масштабном, ярком событии – это отличная возможность представить свою продукцию широкой аудитории. Столь крупная площадка откроет возможности для поиска бизнес-партнеров и продуктивного обмена опытом».

Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона.

Самарский государственный технический университет (Самара) и Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) представят дипломные коллекции выпускников 2025 года. Бренды одежды dEbosh и LEVSHA представят свои новые капсульные коллекции одежды на сезон осень/зима 2025/26. Показ будет являться единым законченным действом в формате дефиле, а образы моделей дополнены аксессуарами региональных брендов-производителей.

«Чтобы стать официальным участником московской Недели моды, проект «Территория моды» прошел строгий отбор комиссии: этом году экспертное жюри рассматривало более двух тысяч заявок. Радует, что организаторы отметили наш проект на федеральном уровне. Надеюсь, участие в Неделе моды поможет самарской моде занять свое место на фэшн-карте страны и стать постоянным гостем федеральных проектов и программ», - подчеркнула Мария Казак, генеральный продюсер проекта «Территория моды».

Фото: Минэкономразвития Самарской области