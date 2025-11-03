Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре

106

Накануне Дня народного единства жители Самары присоединились к юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Около 100 человек написали его на площадке Дома дружбы народов. Среди них – представители национально-культурных центров, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также гости города – волонтеры Международного форума «Россия – спортивная держава», которые уже начали прибывать в регион.



Во время диктанта участникам было необходимо за 45 минут ответить на 30 вопросов. Они касались традиций и обычаев народов России, животного и растительного мира нашей страны, а также государственной национальной политики. Впервые в этом году вопросы участникам диктанта смогли задать участники и ветераны специальной военной операции.



В числе участников Большой этнографический диктант на площадке Дома дружбы народов написали сестры Мария и Юлия Исаковы. Они приехали в Самару из Сыктывкара (Республика Коми) в качестве волонтеров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». «Писали этнографический диктант впервые, вопросы оказались непростыми, но очень интересными. Такие акции совершенно точно нужны, ведь Россия – многонациональная страна, и важно узнавать культуру и традиции других народов, живущих рядом», – поделились общим мнением Мария и Юлия Исаковы.



Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет. В День народного единства, 4 ноября в 18:00, свои двери откроет Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б). На следующий день, 5 ноября, акция состоится в библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30). 6 ноября в 12:00 ответить на вопросы диктанта можно будет в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (пр. Ленина, 14а). Контактные телефоны координаторов площадок размещены на сайте https://miretno.ru/.



Отметим, что присоединиться к Большому этнографическому диктанту все желающие могут и в онлайн-формате. Акция продлится до 8 ноября включительно на сайте https://miretno.ru/. Результаты акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации 12 декабря.