В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду
Также проводится регистрация болельщиков: доступ на площадь Куйбышева утром 5 ноября - только по специальным браслетам. 
В ТЦ "Гудок" проходит выдача стартовых пакетов на забег «Чистый спорт»
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре

3 ноября 2025 18:33
106
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.

Накануне Дня народного единства жители Самары присоединились к юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Около 100 человек написали его на площадке Дома дружбы народов. Среди них – представители национально-культурных центров, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также гости города – волонтеры Международного форума «Россия – спортивная держава», которые уже начали прибывать в регион.

Во время диктанта участникам было необходимо за 45 минут ответить на 30 вопросов. Они касались традиций и обычаев народов России, животного и растительного мира нашей страны, а также государственной национальной политики. Впервые в этом году вопросы участникам диктанта смогли задать участники и ветераны специальной военной операции. 

В числе участников Большой этнографический диктант на площадке Дома дружбы народов написали сестры Мария и Юлия Исаковы. Они приехали в Самару из Сыктывкара (Республика Коми) в качестве волонтеров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». «Писали этнографический диктант впервые, вопросы оказались непростыми, но очень интересными. Такие акции совершенно точно нужны, ведь Россия – многонациональная страна, и важно узнавать культуру и традиции других народов, живущих рядом», – поделились общим мнением Мария и Юлия Исаковы. 

Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет. В День народного единства, 4 ноября в 18:00, свои двери откроет Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б). На следующий день, 5 ноября, акция состоится в библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30). 6 ноября в 12:00 ответить на вопросы диктанта можно будет в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (пр. Ленина, 14а). Контактные телефоны координаторов площадок размещены на сайте https://miretno.ru/. 

Отметим, что присоединиться к Большому этнографическому диктанту все желающие могут и в онлайн-формате. Акция продлится до 8 ноября включительно на сайте https://miretno.ru/. Результаты акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации 12 декабря.

