«Большой этнографический диктант» завершается сегодня в Самарской области

148

8 ноября 2025 года подходит к концу Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В десятый раз она объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий — в том числе жителей Самарской области.

Участники могут выбрать удобный формат: прийти на очную площадку в своём муниципалитете или ответить на вопросы онлайн на сайте https://национальнаяполитика.рф/.

Акция не просто проверяет знания о традициях, обычаях и народных промыслах — она привлекает внимание к культурному наследию народов России.

В этом году в регионе работали две площадки, организованные Ассоциацией профсоюзных организаций студентов при поддержке правительства области. Как рассказал председатель правления Ассоциации Алексей Сатонин, «более 450 представителей активной молодёжи со всех уголков региона стали частью этой значимой акции. Диктант очень важен для наших ребят. Участвуя в нём, они не просто проверяют знания — они становятся хранителями культурного кода России! Диктант выступает мостом между прошлым и будущим: через знание традиций мы воспитываем уважительное отношение к многонациональной России».

Итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции России. В 2025 году акция вошла в программу фестиваля «Народы России и СНГ» по инициативе Президента РФ Владимира Путина, пишет Самара-МК.