Большинству зумеров в Самаре важно создать семью

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Дейтинг-сервис Мамба в преддверии Дня семьи, любви и верности провел опрос* среди молодых людей в возрасте 18-27 лет и выяснил, что заключить брак в ближайшее время готовы порядка 15% зумеров. Еще 40% молодых мужчин и 51% молодых женщин готовы жениться ближайшие год-два, если встретят правильного для себя человека.

Большинство зумеров не видят свою жизнь без женитьбы и семьи: 64% женщин и 49% мужчин признали, что это очень важно для них, при условии, что человек «тот самый». С утверждением «семья — ячейка общества» согласны 24% женщин и 26% мужчин. Пока не задумывались о браке только 9% девушек и 11% парней, а принципиально против 12% мужчин и 3% женщин: им близки альтернативные формы партнерства.

Опрошенные согласились, что идеально вступать в брак в возрасте от 26 до 30 лет — это мнение поддержало 47% мужчин и 53% женщин. Еще около трети убеждены, что жениться нужно раньше — в возрасте от 21 до 25 лет. И только 12% самарцев и 6% жительниц Самары готовы сделать это в возрасте от 31 до 35 лет. Что примечательно, 17% женщин из поколения Z уже успели побывать замужем, а женаты были 10% мужчин.

При этом молодые мужчины хотели бы встречаться дольше, чем женщины. 38% из них считают правильным ухаживать 1-2 года, а 16% из них хотели бы растянуть это 3-4 года. Женщины же готовы выходить замуж немного быстрее: 40% уверены, что периода от шести месяцев до года вполне достаточно.

Отношения до брака нужны, чтобы лучше узнать друг друга, с этим согласны 43% мужчин и 31% женщин. Видят риски в долгих добрачных отношениях 25% женщин и 15% мужчин, они считают, что люди могут надоесть друг другу и поссориться.

Почти треть зумеров уверены, что познакомятся с будущей второй половинкой дейтинг-приложении, чуть больше верят в силу случая, предполагая, что это может случиться на улице (36% мужчин и 30% женщин), а самыми непопулярными местами знакомств у зумеров стали бары, клубы и дискотеки.

Для более половины опрошенных, основополагающим аспектом в браке стали любовь и поддержка — этот пункт выбрали 54% мужчин и 60% женщин. На втором месте у мужчин стоит верность (45%), а у женщин взаимное уважение (50%). У мужчин же взаимное уважение занимает третью строчку в списке приоритетов, а у женщин это место занимает верность.

При выборе партнерши мужчины-зумеры ориентируются на общие интересы и цели, характер и личные качества и только на третьем месте стоит женская фигура. У женщин же на первом месте характер и личные качества мужчины, на втором - общие интересы и цели, а на третьем - материальное положение.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 4700 респондентов (мужчины и женщины), от 18 до 27 лет лет из Самары, Москвы, и других регионов страны.