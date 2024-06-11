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Большинство россиян отказывались от рабочих предложений, когда их пытались переманить в другую компанию

11 июня 2024 13:12
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Большинство россиян отказывались от рабочих предложений, когда их пытались переманить в другую компанию

Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как часто работодатели предпринимают попытки переманить сотрудников в свою компанию, и насколько успешны они бывают. Эксперты выяснили, что 28% трудоустроенных россиян регулярно получают предложения о новой работе от потенциальных работодателей. Еще 46% отмечают, что им тоже поступают такие предложения, но реже. Среди тех, кого хоть раз пытались схантить работодатели, большинство (68%) отказались от оффера и остались работать на прежнем месте.

Лишь 20% респондентов заявили, что в своей карьере никогда не сталкивались с попытками работодателей переманить их на новое место работы. Об этом чаще других сообщали работники охраны и безопасности (24%), а также сферы производства и сельского хозяйства (24%), испытывающей значительный кадровый дефицит.

При этом, при последнем случае хантинга предложение о переходе на другое место работы приняли лишь 16% россиян. По данным опроса, чаще других это делали молодые специалисты от 18 до 24 лет (25%). В разрезе по сферам деятельности наиболее часто соглашались на предложение от другого работодателя работники страхования (31%), банкинга и инвестиций (30%), фитнеса и салонов красоты (26%), юриспруденции (25%), бухгалтерии и финансов (23%), IT и телекома (22%) и онлайн-торговли (21%). Еще 16% опрошенных россиян до сих пор не приняли решения и раздумывают над поступившим недавно предложением.

По словам респондентов, главным фактором, на который опираются работодатели, ожидаемо выступает возможность более высокого заработка: 53% из тех россиян, кому поступал оффер от другого работодателя, отмечали, что в новой компании им предлагали более высокую заработную плату. Чаще предложения о более высокой зарплате получали специалисты старше 65 лет (63%). Многим россиянам также предлагали перспективу комфортного или гибкого графика (26%), а также улучшенные материальные бонусы — систему премий и бонусов, проценты с продаж и другое (20%).

 

Примечательно, что только 18% опрошенных отметили, что при хантинге работодатель предлагал им продвижение по карьерной лестнице при выборе новой компании. 15% россиян пытались убедить обещанием интересных задач и свободой творчества на новом месте. 14% респондентов  рассказали, что их пытались переманить расширенным соцпакетом и возможностями для внутреннего обучения, а каждому десятому (10%) российскому специалисту обещали оплачивать питание и транспорт. 4% россиян работодатель-конкурент предлагал содействие в выдаче кредита или ипотеки.

Теги: Опрос

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