большинство россиян наиболее продуктивны в первой половине дня

183

Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и узнали их уровень работоспособности в январе 2024 года. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).

Согласно исследованию, в январе текущего года больше половины россиян (54%) заявили о том, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. По итогам опроса самые высокие значения выбирали преимущественно жители Волгограда (64%), Самары (62%), а также представители сфер автомобильного бизнеса (63%), онлайн-торговли (58%), производства и сырья (58%).

Интересно, что в декабре 2023 года самыми продуктивными были работники из Казани (66%), Ростова-на-Дону (65%).