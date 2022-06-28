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Больше всех работают сверхурочно в Самаре медсестры, учителя, врачи, менеджеры по логистике и юристы

28 июня 2022 10:56
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Больше всех работают сверхурочно в Самаре медсестры, учителя, врачи, менеджеры по логистике и юристы

Самые длительные переработки — у медсестер, учителей, врачей, менеджеров по логистике и юристов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из Самары.

Только 35% самарцев не жалуются на переработки, тогда как 52% работают сверх нормы. Те, кто остаются сверхурочно, в среднем трудятся на 26% дольше, чем положено.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. Если же сравнивать время, которое тратится сверхурочно, то самые длительные переработки у медицинских сестер и учителей: они работают в среднем на 40% дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (их сверхурочные достигают 36% от рабочего времени), на третьем — юристы (33%). Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 26% дольше, администраторы — на 25%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 23%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 16% от нормы рабочего времени.

Время проведения: 1 мая — 24 июня 2022 года

Теги: Опрос

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