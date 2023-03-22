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Больше всего жителей Самарской области мотивируют деньги и уважение

22 марта 2023 09:38
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Больше всего жителей Самарской области мотивируют деньги и уважение

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, какие способы мотивации являются наиболее привлекательными, а что, наоборот, демотивирует их в работе.

Среди различных способов мотивации и вознаграждений за хорошую работу наиболее привлекательными для жителей Самарской области являются денежные премии и бонусы – этот вариант отметили 93% опрошенных. Для 61% большое значение имеет уважительное отношение со стороны руководства, для 57% – оплата обучения или повышения квалификации, а также комфортная атмосфера в коллективе.

Кроме того, 43% соискателей из Самарской области сообщили, что их мотивируют работать лучше интересные задачи и проекты, а 39% - наличие социального пакета (ДМС, спортзал, питание и т.п.). 38% опрошенных рассказали, что они стараются работать лучше, когда получают похвалу и признание результатов коллегами и начальством.

Дополнительные выходные дни мотивируют 32% респондентов, корпоративы и праздники для сотрудников – 13%, оборудованные места для отдыха – 7%.

Главными демотивирующими факторами жители Самарской области назвали низкую зарплату, отсутствие премий и бонусов, а также неуважительное отношение к их труду со стороны руководства (по 64%), плохой менеджмент и неорганизованность процессов (63%).

Для 55% значимым фактором снижения продуктивности и понижения мотивации является отсутствие перспектив для роста и развития, для 54% - сложная атмосфера в коллективе и конфликты, а также ощущение бессмысленности своей работы.

Также 46% жителей региона теряют мотивацию, если испытывают чувство несправедливости, 45% - когда сталкиваются с неинтересной работой и скучными однотипными задачами. 43% демотивирует непрозрачная система мотивации (не понимаю, как оценивается эффективность моей работы).

Реже всего соискателей из Самарской области демотивируют отсутствие благодарности и признания со стороны коллег и руководства (30%) и физический дискомфорт на рабочем месте, например, связанный с неудобной мебелью, плохим ремонтом, слишком низкой или высокой температурой воздуха и т.д. (27%).  

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