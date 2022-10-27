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Больше половины жителей Самарской области хотя бы однажды одалживали деньги своим коллегам

27 октября 2022 14:00
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Больше половины жителей Самарской области хотя бы однажды одалживали деньги своим коллегам

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы узнать, дают ли они деньги в долг коллегам.

58% жителей региона рассказали, что хотя бы однажды одалживали деньги своим коллегам. При этом 42% говорят, что долг им всегда возвращали, 16% иногда сталкивались с недобросовестными коллегами, которые так и не вернули занятые деньги, а еще одному проценту опрошенных долг ни разу не вернули.

Чаще всего деньги коллегам одалживают представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (71%), «Транспорт, логистика» (69%), а также «Рабочий персонал» и «Добыча сырья» (по 66%). И наоборот: реже всего одалживают коллегам деньги маркетологи и рекламщики (всего 48%). Интересно, что с недобросовестными должниками чаще всего сталкивается рабочий персонал – 3% из этой группы респондентов коллеги так ни разу и не вернули долг.

Треть жителей региона (36%) отметили, что сами когда-либо брали деньги в долг у своих коллег. При этом 35% уверяют, что всегда отдавали одолженное, а 1% признались, что иногда все-таки не возвращали долг.

Те, кому приходилось одалживать деньги у коллег, чаще всего встречаются в сферах «Рабочий персонал» (51%), «Автомобильный бизнес» (48%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (47%). Реже всего одалживают деньги у коллег высший менеджмент (всего 24%) и маркетологи (25%).

В том, что они никогда не возвращали одолженные у коллег деньги, признались лишь представители банковской сферы – правда, всего 1%. Кроме того, по 2% респондентов из сфер «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес», «Транспорт, логистика» и «Туризм, гостиницы, рестораны» сообщили, что иногда случалось такое, что они так и не вернули занятые деньги.

Теги: Опрос

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