Больше половины таксистов в Самаре не суеверны

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Каждый шестой водитель в Самаре хотя бы единожды подвозил суеверного пассажира или пассажиров, показал опрос Ситимобил. И суеверными водители их считают небезосновательно — например, один горожанин во время поездки неожиданно вспомнил о том, что забыл дома талисман и попросил вернуться за ним.

Самарские водители такси в большинстве своем (57%) не считают себя суеверными и не имеют никаких ритуалов перед выходом на линию. При этом почти у трети водителей в машине всегда лежит какой-нибудь защитный артефакт или талисман на удачу, а у 20% есть небольшие ритуалы, которые они проводят на удачу перед началом смены.

К приметами относительно работы в такси водители относятся неоднозначно. Например, почти половина (46%) верят в то, что ругать свой автомобиль вслух нельзя. Они уверены, что так “ласточка” может обидеться, начать ломаться и глохнуть. А вот в примету, что подсчет заработанных денег во время смены может привести к неудаче большинство (86%) не верит. Но есть и те, кто верит, что если слушать определенную радиоволну, то этим можно расположить к себе фортуну.

Кроме того, большинство водителей (95%) не верит и в то, что наличие троса багажнике может привести к тому, что его придется непременно использовать, и справедливо считают его обязательным атрибутом любого водителя такси. 69% водителей ответили, что улыбчивость это проявление вежливости к пассажирам, а не способ привлечь внимание Плутоса — Бога денег и богатства.

При этом 91% респондентов не верят в гороскопы и не изменят своего маршрута даже, если звезды порекомендуют остаться дома. А вот то, что пробуждение в хорошем настроении может помочь сделать день более успешным — водители верят. Некоторые обращают внимание и на то, как началась их смена: если с отбоя — то это повод вернуться домой. Если в первые час-два удалось выполнить несколько высокооплачиваемых заказов, то день будет удачным. Также считают хорошим знаком, если первый пассажир оказался доброжелательным и приятным клиентом. Чтобы не отпугнуть фортуну водители стараются не пропускать и не отменять первые заказы.

*в опросе приняло участие более 2700 водителей такси из городов-миллионников и городов с населением более 500 тыс.