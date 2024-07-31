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Больше половины самарцев готовы переехать в другой город ради работы

31 июля 2024 10:08
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Больше половины самарцев готовы переехать в другой город ради работы

Больше половины самарцев готовы переехать в другой город ради работы, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (43%).

Больше всего в Самаре к перемещениям склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам. Чаще остальных готовы сменить место проживания ради работы управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). При этом абсолютное большинство (89%) респондентов вне зависимости от пола и профессии переехали бы вслед за супругом/-ой.

Переехать ради работы в другой город без дополнительных условий согласились бы 7% опрошенных жителей Самары. Для них релокация означает не только финансовые выгоды, но и больше возможностей для самореализации (43%), шанс начать новую жизнь (39%) и познакомиться с новым интересным регионом (13%).

36% самарцев вдохновляет возможность участвовать в крупном проекте, требующем переезда. Даже среди тех, кто не отнесся бы с энтузиазмом к предложению переехать, больше трети переменили бы свое решение ради возможности поучаствовать в значимом для страны или отрасли проекте. Мотивацией для них могло бы также послужить лучшее качество городской среды (56%), более доступное жильё (33%) и больше возможностей для досуга (28%).

«Мобильность людей действительно растет, — отмечает директор по управлению персоналом СИБУРа Данил Рассказов— Мы видим это в динамике и на своих крупнейших инвестпроектах: в 2023 году было релоцировано около 2 тысяч работников СИБУРа, в том числе 400 – на крупные проекты в Амурскую область. Мы видим на практике, что эффективно работают Центры адаптации, когда компания помогает релокантам и членам их семей интегрироваться в новую жизнь – найти жилье, трудоустроить супругов, подобрать для ребенка сад и школу. Кроме того, качество городской среды сегодня является важным фактором в принятии решения о переезде. Например, согласно рейтингу Минстроя, под влиянием последних инвестпроектов Свободный Амурской области буквально за год стал городом с комфортной городской средой и вошел в топ-5 городов по наибольшему приросту баллов относительно 2022 года». 

Также опрос показал, что, рассматривая переезд, половина жителей Самары отдают предпочтение крупным и средним городам (56%), а не миллионникам. Приоритет мегаполисам отдают только респонденты, занятые в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%).

Методология

В исследовании приняли участие 4,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Оно проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.

Теги: Опрос

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