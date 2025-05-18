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Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков

18 мая 2025 13:01
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Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков

В этом году майские праздники длились с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 55% россиян положительно относятся к таким длинным выходным и рассматривают их как возможность отдохнуть и восстановиться. 31% воспринимают длительные праздники скорее положительно и совмещают отдых с делами. 7% — отрицательно, так как нарушается график и тяжело вернуться к работе, 5% — скорее отрицательно, потому что становится скучно. 3% затруднились с ответом.

Это показал опрос Новостей Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

36% провели майские праздники хорошо, хотя и не все успели, 27% — отлично, им удалось отдохнуть и выполнить все задуманное. 23% провели праздники без особых впечатлений, 8% — не очень хорошо, так как отдых оказался не таким, как хотелось. И 5% провели праздники плохо — им не удалось отдохнуть и восстановиться.

Во время майских праздников самыми популярными занятиями стали отдых дома — 48%, решение бытовых и повседневных дел — 47%, встречи с родными и/или друзьями — 42%.

Традиционно на майские праздники принято жарить шашлыки. Однако готовили шашлыки только 37% россиян. 31% не ели шашлыки, и не планировали, 22% не удалось поесть шашлыков, хотя хотелось, 8% покупали готовые. 3% признались, что не любят это блюдо или не едят мясо.

На вопрос о том, если бы была возможность путешествовать во времени, хотелось бы вернуться в прошлое и провести майские праздники 2025 года по-другому, 54% опрошенных ответили отрицательно. 31% хотели бы провести праздники иначе и 14% затруднились с ответом на вопрос.

Оказалось, что брали отпуск, чтобы продлить выходные только 11% россиян. Большинство (61%) отдыхали только в официальные выходные, 14% работали и в праздники, и между ними, и 13% опрошенных не работают на данный момент.

Что касается продолжительности майских праздников в 2026 году, то 54% хотели бы, чтобы праздники длились столько же, как и в этом году, 22% предпочли бы более длинные праздники, 14% хотели бы, наоборот, более короткие, а 10% не смогли дать четкого ответа.

Теги: Опрос

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