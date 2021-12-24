больше половины россиян предпочитает оливье с вареной колбасой

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Более трети россиян планируют съесть до полкило оливье за праздники.

Перед новогодними праздниками аналитики AliExpress Россия и ResearchMe выяснили, какие рецепты оливье предпочитают россияне. Кроме того, они выяснили популярные размеры порции и составили рейтинг самых необычных предпочтений.

Оказалось, что больше половины (60%) россиян предпочитают рецепт оливье с вареной колбасой. На втором месте по популярности — салат с курицей: такой рецепт выбирают 19% респондентов. Замыкает тройку любимых рецептов оливье с говядиной, которое предпочтут 10% россиян. Вегетарианские версии оливье выбрал всего 1% опрошенных.

40% россиян отметили, что на новогодних праздниках съедят не больше 300 граммов любимого блюда. Треть (34% респондентов) честно призналась, что могут съесть до полкило оливье за праздники на человека. Более килограмма салата за новогодние каникулы съедят 12% опрошенных.

Подавляющее большинство (85%) россиян в качестве заправки добавляет в оливье майонез. Еще 14% опрошенных признались, что предпочтут сметану. 1% опрошенных указал нестандартные варианты заправки, например, простоквашу или масло.

Еще один ингредиент, в добавлении которого солидарно большинство опрошенных — зеленый горошек. 87% респондентов добавляют его в салат оливье. Больше мнения разошлись по поводу моркови в рецептуре салата — 64% россиян предпочитают добавлять этот ингредиент в оливье.

На основе данных опроса аналитики AliExpress Россия составили рейтинг самых необычных ингредиентов оливье. Самый популярный из них — креветки и крабовое мясо: их добавляет в салат треть опрошенных из тех, кто добавляет нестандартные ингредиенты, при возможности множественного ответа. Следом идут оливки, которые в оливье кладут 27% респондентов из группы. Замыкают тройку каперсы: 22% опрошенных из любителей нестандартных рецептов предпочитают добавить их в салат.