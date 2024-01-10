больше половины россиян хотели бы работать даже будучи богатыми

162

Аналитики Авито Работы провели исследование среди 10 000 россиян и выяснили, что больше половины (55%) респондентов хотели бы пойти на работу, даже если бы имели неограниченное количество денег. 35% сообщили, что завершили бы карьеру в такой ситуации.

Чаще всего среди причин, по которым они хотели бы работать, опрошенные называют общение и социализацию (48%), желание чувствовать себя нужными (36%), помощь людям (36%), творчество и искренний интерес к делу (34%), самореализацию (26%) и построение карьеры (14%).

Интересно, что при финансовом благополучии почти половина (48%) россиян хотели бы сменить профессию. Почти треть (32%) респондентов не стали бы менять сферу деятельности.

Если бы не стоял вопрос денег, больше всего россияне хотели бы работать для души в сферах искусства, развлечений и масс-медиа (10%), туризма и гостиничного бизнеса (8%), образования и науки (7%), IT и телекоммуникаций (7%).