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Болельщики и игроки "Крыльев Советов" помогут приюту для животных

11 декабря 2021 11:33
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Болельщики и игроки "Крыльев Советов" помогут приюту для животных

Футбольный клуб "Крылья Советов" продолжает сотрудничество с приютом для животных "Флагманвет".

Всю зиму с любой покупки атрибутики клуба 5 процентов будут уходить на специальный счет. Вся накопленная сумма пойдет на корм питомцам центра.

В марте в Струковском парке пройдет совместная прогулка с собаками из центра, на которую будут приглашены болельщики и игроки команды.

Напомним, что осенью после прогулки наших футболистов с собачками, сразу несколько питомцев обрели постоянных хозяев. Каждый болельщик может принять участие в этой акции.

Фонд начнет формироваться с продажи атрибутики на матче "Крылья Советов" – "Рубин". О точной дате мероприятия будет сообщено позднее.

"Флагманвет", Самара, ул. Красноармейская, 6а.

Помочь животным можно "Вконтакте".

Телефоны для записи: +7 (927) 703-05-51, +7 (927) 017-50-22, +7 (917) 117-60-00.

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