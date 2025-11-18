Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища

128

В Управлении Росгвардии по Самарской области подведены итоги работы в период навигации 2025 года. Катера ОМОН «Смерч» (на транспорте) приняли участие в 115 оперативно-профилактических мероприятиях совместно с представителями других федеральных органов исполнительной власти.

Вместе с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте бойцы ОМОН задержали более двадцати человек, подозреваемых как в браконьерстве, так и в совершении иных противоправных деяний. Среди них причастность к незаконному обороту наркотиков и действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. У правонарушителей изъято большое количество незаконных орудий лова, в том числе более 200 метров сетей, лодки, лодочные моторы, гидрокостюм и гидроцикл.

Совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) выявили несколько десятков административных правонарушений, совершенных водителями маломерных судов. Общая сумма наложенных штрафов составила почти полмиллиона рублей.

Личный состав ОМОН «Смерч» (на транспорте) приняли участие в обеспечении безопасности в акватории реки Волга во время проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Экипажи быстроходных катеров Росгвардии патрулировали прибрежную зону.