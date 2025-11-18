Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища

18 ноября 2025 10:04
128
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища

В Управлении Росгвардии по Самарской области подведены итоги работы в период навигации 2025 года. Катера ОМОН «Смерч» (на транспорте) приняли участие в 115 оперативно-профилактических мероприятиях совместно с представителями других федеральных органов исполнительной власти.

Вместе с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте бойцы ОМОН задержали более двадцати человек, подозреваемых как в браконьерстве, так и в совершении иных противоправных деяний. Среди них причастность к незаконному обороту наркотиков и действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. У правонарушителей изъято большое количество незаконных орудий лова, в том числе более 200 метров сетей, лодки, лодочные моторы, гидрокостюм и гидроцикл.

Совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) выявили несколько десятков административных правонарушений, совершенных водителями маломерных судов. Общая сумма наложенных штрафов составила почти полмиллиона рублей.

Личный состав ОМОН «Смерч» (на транспорте) приняли участие в обеспечении безопасности в акватории реки Волга во время проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Экипажи быстроходных катеров Росгвардии патрулировали прибрежную зону.

